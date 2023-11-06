Νύχτες, από τους Apparatus στο Studio Μαυρομιχάλη

Από τις 6 Νοεμβρίου, για 20 παραστάσεις, στο Studio Μαυρομιχάλη, έρχονται οι «Νύχτες» από τους Apparatus, βασισμένο στις “Λευκές Νύχτες” του Φ. Μ. Ντοστογιέφσκι. Ένας μοναχικός νέος γνωρίζει στο δρόμο μια νεαρή κοπέλα, τη Νάστενκα. Η βραδινή αυτή γνωριμία τους οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες συναντήσεις τις νύχτες που ακολουθούν, όπου οι ήρωες μοιράζονται τις παράξενες ιστορίες της ζωής τους και συνδέονται με μια αδερφική και πρωτόγνωρη αγάπη.

Παίζουν: Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, Βασιλίνα Κατερίνη Παναγιώτα Μπιμπλή, Δημήτρης Τσιγκριμάνης

Παραστάσεις: Από 6 Νοεμβρίου 2023 έως 9 Ιανουαρίου 2024. Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21.15.

Εισιτήρια: 15 ευρώ (κανονικό), 12 ευρώ (φοιτητικό & άνω των 65), 5 ευρώ (ανέργων & ατέλειες). Προπώληση: more.com

Studio Μαυρομιχάλη 134, Αθήνα 114 72 Τηλέφωνο: 21 0645 3330

O Επιθεωρητής έρχεται, του Τζων Πρίσλεϋ από την Ομάδα Θεατρείς στον Μικρό Κεραμεικό

Η Ομάδα Θεατρείς παρουσιάζει το συγκλονιστικό αστυνομικό θρίλερ του Τζων Πρίσλεϋ, «ο Επιθεωρητής έρχεται…», από τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2023 στον Μικρό Κεραμεικό. «Σήμερα το απόγευμα μία νεαρή γυναίκα ήπιε καυστικό υγρό και λίγες ώρες αργότερα πέθανε με φρικτό τρόπο στο νοσοκομείο Αυτοκτονία ή φόνος; Τι σχέση μπορεί να έχουν ένας επιτυχημένος δυναμικός επιχειρηματίας, μία φιλάνθρωπη κυρία του καλού κόσμου, μία παραχαϊδεμένη κόρη, ένας ανεξέλεγκτος νεαρός γιος και ένας πολλά υποσχόμενος πλούσιος γαμπρός, με μια νεαρή γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο νοσοκομείο; Τι ζητάει ένας αστυνομικός Επιθεωρητής από αυτούς τους ευυπόληπτους πολίτες; Γιατί έρχεται να διακόψει την ευτυχισμένη οικογενειακή τους γιορτή; *Σκηνοθεσία: Μαριλένα Μοραγλή.

Παίζουν: Γιάννης Γιαραμαζίδης, Άννυ Ευαγγέλου, Άπος Κυπραίος, Δημήτρης Κωνσταντέλης κ.ά.

Παραστάσεις: Από 6 Νοεμβρίου 2023. Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15

Εισιτήρια: 15€ κανονικό, 12€ μειωμένο, 8€ ατέλειες. Προπώληση: ticketservices.gr

Μικρός Κεραμεικός, Ευμολπιδών 13, Αθήνα, τηλέφωνο: 21 0345 4831

30 χρόνια λόγια για τραγούδια: Ο Οδυσσέας Ιωάννου με τους «δικούς του ανθρώπους» στο Christmas Theater

Ο Οδυσσέας Ιωάννου έρχεται με τους «δικούς του ανθρώπους» για να γιορτάσει 30 χρόνια λόγια για τραγούδια, στο Christmas Theater για δυο μόνο παραστάσεις τη Δευτέρα 6 και την Τρίτη 7 Νοεμβρίου. Ο Οδυσσέας Ιωάννου είναι ο ποιητής, ο συγγραφέας, ο χρονογράφος, ο στιχουργός, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, μιας γενιάς που μεγάλωσε μαζί του από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 και συνεχίζει να μεγαλώνει και να ταξιδεύει μέχρι και σήμερα.

Ερμηνεύουν: Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Σωκράτης Μάλαμας, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Κότσιρας, Χρήστος Θηβαίος, Νατάσσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Θέμης Καραμουρατίδης, Χρήστος Μάστορας, Ρίτα Αντωνοπούλου

Δευτέρα 6/11, Τρίτη 7/11, στις 20:30

Εισιτήρια: Vip: 40 ευρώ Α Ζώνη: 35 ευρώ Β Ζώνη: 30 ευρώ Γ Ζώνη: 25 ευρώ Δ Ζώνη: 20 ευρώ Ε Ζώνη: 15 ευρώ (Φοιτητικό – Ανέργων – Πολυτέκνων: 12 ευρώ) AMEA: 15 ευρώ (Μόνο με τηλεφωνική κράτηση στο 211 7701700). Προπώληση: more.com

Christmas Theater Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι 111 46 Τηλέφωνο: 21 1770 1700

Έναρξη της νέας σεζόν στο Πολύτροπον με διπλή ατομική έκθεση

Η ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ ανοίγει τις πόρτες της για τη χειμερινή περίοδο 2023-24, παρουσιάζοντας μία διπλή ατομική έκθεση, δύο νέων καλλιτεχνών. Πρόκειται για τις πρώτες ατομικές εκθέσεις δύο πρόσφατων αποφοίτων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, που έχουν ήδη δείξει αξιοθαύμαστα δείγματα δουλειάς σε πρόσφατες εκθέσεις: του Λάζαρου Φίλιππου Παπαδόπουλου, που παρουσιάζει τα έργα του υπό τον τίτλο «Advanced Applauding Techniques Vol.2» και του Γιώργου Τριανταφυλλόπουλου, υπό τον τίτλο «Comments». Η διπλή έκθεση θα ξεκινήσει στις 4 Νοεμβρίου στον Χώρο Τέχνης της ΠΕΣ ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΝ, στα Καλύβια Αττικής.

Διάρκεια έκθεσης: 4 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 2023 | Εγκαίνια έκθεσης: Σάββατο 4 Νοεμβρίου 2023, 19:00

Ωράριο: Πέμπτη/Παρασκευή/Σάββατο: 17:00 – 21:00. Σάββατο: 11:30 – 14:30

Πολύτροπον, Πολιτιστικός χώρος Πολύτροπον, Γκίνη 5, Καλύβια Θορικού. Τηλ: 2299 301466

