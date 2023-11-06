Λογαριασμός
Ο Μονομάχος: Σαν ερωτευμένοι μονομάχοι - Δείτε το trailer

Σήμερα στις 18.45, στον ΣΚΑΪ

φερεντίνος μονομάχος

Παλιοί και νέοι Μονομάχοι έρχονται και αυτή την εβδομάδα στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων για να αναμετρηθούν σε γνωστικές μονομαχίες και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ! Πόσοι όμως θα τα καταφέρουν;

Δείτε το trailer:

Την αρχή κάνει ο Νίκος Μητροκώστας που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι έχοντας συγκεντρώσει 6.206 ευρώ και με μόνη βοήθεια στη διάθεση του, το 75%. Έτσι, ο δικηγόρος δίνει μια μεγάλη μάχη για να εξοντώσει τους εναπομείναντες αντιπάλους του και να φύγει με ακόμη περισσότερα χρήματα.

μονομαχος

Επόμενη Μονομάχος αναδεικνύεται η Ιωάννα Παρούση από τη θέση 48. Μετακόμισε στην Αθήνα πριν από 1 χρόνο, για τον έρωτα και ο σύντροφος της, ο Κωνσταντίνος, βρίσκεται ανάμεσα στους 100 αντιπάλους της. Η Ιωάννα έχει ένα πλεονέκτημα: έχει κερδίσει ήδη από τον «Μονομάχο» 3.640 ευρώ, αλλά θέλει να εξοντώσει όλους τους αντιπάλους της για να κάνει μαζί με τον Κωνσταντίνο ένα ταξίδι στην Κίνα. Οι γνώσεις, η στρατηγική και η τύχη θα είναι με το μέρος της;

μονομαχος

https://monomaxos.skaitv.gr/

