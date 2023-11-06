Ο Μονομάχος: Σαν ερωτευμένοι μονομάχοι - Δείτε το trailer

Παλιοί και νέοι Μονομάχοι έρχονται και αυτή την εβδομάδα στο τηλεπαιχνίδι γνώσεων για να αναμετρηθούν σε γνωστικές μονομαχίες και να διεκδικήσουν έως 100.000 ευρώ! Πόσοι όμως θα τα καταφέρουν;

Την αρχή κάνει ο Νίκος Μητροκώστας που συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι έχοντας συγκεντρώσει 6.206 ευρώ και με μόνη βοήθεια στη διάθεση του, το 75%. Έτσι, ο δικηγόρος δίνει μια μεγάλη μάχη για να εξοντώσει τους εναπομείναντες αντιπάλους του και να φύγει με ακόμη περισσότερα χρήματα.

Επόμενη Μονομάχος αναδεικνύεται η Ιωάννα Παρούση από τη θέση 48. Μετακόμισε στην Αθήνα πριν από 1 χρόνο, για τον έρωτα και ο σύντροφος της, ο Κωνσταντίνος, βρίσκεται ανάμεσα στους 100 αντιπάλους της. Η Ιωάννα έχει ένα πλεονέκτημα: έχει κερδίσει ήδη από τον «Μονομάχο» 3.640 ευρώ, αλλά θέλει να εξοντώσει όλους τους αντιπάλους της για να κάνει μαζί με τον Κωνσταντίνο ένα ταξίδι στην Κίνα. Οι γνώσεις, η στρατηγική και η τύχη θα είναι με το μέρος της;

