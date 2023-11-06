Δρόμος στο Όκλαντ μετονομάστηκε σε Οδό Tupac Shakur προς τιμήν του ράπερ

Δρόμος στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας μετονομάστηκε σε Οδό Τούπακ Σακούρ προς τιμήν του αείμνηστου ράπερ. Ο δρόμος αποτελεί ένα τμήμα της λεωφόρου ΜακΆρθρουρ της πόλης, κοντά στο σημείο όπου ζούσε ο Tupac τη δεκαετία του 1990.
Στην επίσημη τελετή μετονομασίας του δρόμου συμμετείχαν μέλη της οικογένειας του Shakur, καθώς και αρκετοί θρύλοι του hip-hop του κόλπου της Καλιφόρνιας, συμπεριλαμβανομένων των MC Hammer, E-40, Money-B και Too Short.
«Ας ζει το πνεύμα του τα υπόλοιπα χρόνια σε αυτούς τους δρόμους και στις καρδιές σας» είπε η αδερφή του Tupac, Sekyiwa «Set» Shakur, στο συγκεντρωμένο πλήθος.
«Ήταν ο πιο αληθινός ράπερ. Ήταν πολύ έξυπνος, ήταν μια τριπλή απειλή: ταινίες, ραπ, ποιητής, τα πάντα», πρόσθεσε ο ράπερ και δισκογραφικός παραγωγός E-40. «Έγραψε θετική μουσική, μουσική που ενισχύει την αυτοεκτίμηση για γυναίκες, όπως το "Dear Mama" και το "Brenda’s Got a Baby"» τόνισε.
Ο MC Hammer είπε ότι ο Tupac ήταν «ο καλύτερος ράπερ, δεν τίθεται καν θέμα».
Ο Shakur πέθανε σε ηλικία 25 δέχθηκε πυρά από όπλο στις 7 Σεπτεμβρίου και πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1996. Η ταυτότητα του δολοφόνου του παρέμενε μυστήριο για σχεδόν τρεις δεκαετίες.
Την περασμένη εβδομάδα ο Duane "Keffe D" Davis δήλωσε αθώος για τη δολοφονία του Tupac το 1996. Είχε συλληφθεί στις 29 Σεπτεμβρίου και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με χρήση φονικού όπλου.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.