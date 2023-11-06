Δρόμος στο Όκλαντ μετονομάστηκε σε Οδό Tupac Shakur προς τιμήν του ράπερ

Δρόμος στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας μετονομάστηκε σε Οδό Τούπακ Σακούρ προς τιμήν του αείμνηστου ράπερ. Ο δρόμος αποτελεί ένα τμήμα της λεωφόρου ΜακΆρθρουρ της πόλης, κοντά στο σημείο όπου ζούσε ο Tupac τη δεκαετία του 1990.

Στην επίσημη τελετή μετονομασίας του δρόμου συμμετείχαν μέλη της οικογένειας του Shakur, καθώς και αρκετοί θρύλοι του hip-hop του κόλπου της Καλιφόρνιας, συμπεριλαμβανομένων των MC Hammer, E-40, Money-B και Too Short.

«Ας ζει το πνεύμα του τα υπόλοιπα χρόνια σε αυτούς τους δρόμους και στις καρδιές σας» είπε η αδερφή του Tupac, Sekyiwa «Set» Shakur, στο συγκεντρωμένο πλήθος.

«Ήταν ο πιο αληθινός ράπερ. Ήταν πολύ έξυπνος, ήταν μια τριπλή απειλή: ταινίες, ραπ, ποιητής, τα πάντα», πρόσθεσε ο ράπερ και δισκογραφικός παραγωγός E-40. «Έγραψε θετική μουσική, μουσική που ενισχύει την αυτοεκτίμηση για γυναίκες, όπως το "Dear Mama" και το "Brenda’s Got a Baby"» τόνισε.

Ο MC Hammer είπε ότι ο Tupac ήταν «ο καλύτερος ράπερ, δεν τίθεται καν θέμα».

Ο Shakur πέθανε σε ηλικία 25 δέχθηκε πυρά από όπλο στις 7 Σεπτεμβρίου και πέθανε στις 13 Σεπτεμβρίου του 1996. Η ταυτότητα του δολοφόνου του παρέμενε μυστήριο για σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Την περασμένη εβδομάδα ο Duane "Keffe D" Davis δήλωσε αθώος για τη δολοφονία του Tupac το 1996. Είχε συλληφθεί στις 29 Σεπτεμβρίου και αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με χρήση φονικού όπλου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.