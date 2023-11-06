My style rocks: Ρούχα και συμπεριφορές... εκτός μόδας - Δείτε το trailer

Οι βαθμολογίες μπορούν να αποτελέσουν μέρος στρατηγικής, πόσο όμως μπορούν να βοηθήσουν οι συμμαχίες στο My Style Rocks;

Δείτε το trailer:

Ο Στέλιος Κουδουνάρης, ο Δημήτρης Σκουλός και η Σοφία Χατζηπαντελή εντοπίζουν σοβαρές αστοχίες στα σημερινά looks.

Ύστερα από όσα συνέβησαν στο προηγούμενο επεισόδιο με τη Χριστίνα, η Γεωργία είναι στεναχωρημένη. Όταν δέχεται μία αυστηρή βαθμολογία από την Ντένη νιώθει πως την έχουν στοχοποιήσει και ξεσπά σε κλάματα…

