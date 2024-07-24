Φεστιβάλ Αθηνών: Σφάλμα σύνδεσης, της ομάδας Station Athens στην Πειραιώς 260

Η ομάδα Station Athens έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών με μία νέα, άκρως σύγχρονη παράσταση, με τίτλο “Σφάλμα Σύνδεσης”, η οποία θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Γιολάντας Μαρκοπούλου στις 23, 24 και 25 Ιουλίου στην Πειραιώς 260, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας grape – Greek Agora of Performance. Η ομάδα Station Athens, που σχηματίστηκε το2009 στην πολυπολιτισμική γειτονιά του Μεταξουργείου, αποτελείται από πρόσφυγες και μετανάστες από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές. Η νέα τους παράσταση εστιάζει στον γάμο, την οικογένεια και τη συντροφικότητα αναδεικνύοντας με χιούμορ τον καταλυτικό ρόλο που παίζει η εξέλιξη της τεχνολογίας τον μετασχηματισμό των οικογενειακών δεσμών. Τα μέλη της ομάδας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν με τη βοήθεια της τεχνολογίας τη ζωή μακριά από την οικογενειακή εστία. Κοινό στοιχείο η ανάγκη να βρουν λύσεις που θα διευκολύνουν την καθημερινότητά τους. Αφού έχουν δοκιμάσει τα πάντα, απευθύνονται σε μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης. Ακολουθούν τις συμβουλές της, με κάποτε αστεία έως και παράδοξα αποτελέσματα.

Παίζουν: Chalil Alizada, Ηossein Amiri, Aidim Joymal, Ramzan Mohammad, Reza Mohammadi.

Παραστάσεις: Απο 23 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου 2024. Τρίτη και Τετάρτη στις 21:30 και Πέμπτη στις 21:00

Εισιτήρια: Από 5 ευρώ. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Πειραιώς 260 – Χώρος Β, Πειραιώς 260, Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 2109282900

Bless This Mess: Η βραβευμένη χορογράφος Κατερίνα Ανδρέου στην Πειραιώς 260, με το πρώτο της ομαδικό έργο

Βραβευμένη με το ευρωπαϊκό Prix Jardin d’Europe 2016, με σημαντική πορεία στην ευρωπαϊκή σκηνή του χορού αλλά πιστούς φαν και στην Ελλάδα, η διεθνής Ελληνίδα χορογράφος, χορεύτρια και μουσικός Κατερίνα Ανδρέου επανέρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Bless this Mess, το πρώτο της ομαδικό έργο. Το Bless This Mess εκφράζει μια δυναμική και ακατάσχετη επιθυμία να κινηθεί κανείς μαζί με τους άλλους. Να βρει μια σταθερότητα θέσης, μια φωνή που δίνει θάρρος και ενέργεια, μια αίσθηση συλλογικότητας ενάντια στο χάος και την απομόνωση. Το έργο αφήνει χώρο στο παιχνίδι που κάνει να αναδύονται στιγμές ανακούφισης και χαράς. Η Κατερίνα Ανδρέου διεκδικεί έναν χώρο αντίστασης, διερωτώμενη αν η σύγχυση, αυτό που η ίδια αποκαλεί «συνεχή θόρυβο», μια κατάσταση νοητική και συναισθηματική που αντανακλά την καθολική αίσθηση αστάθειας και ανησυχίας του σύγχρονου ατόμου, μπορεί να μετατραπεί σε δημιουργικό εργαλείο.

Παίζουν: Κατερίνα Ανδρέου, Baptiste Cazaux, Melissa Guex, Lily Brieu Nguyen

Παραστάσεις: Από 23 Ιουλίου έως 25 Ιουλίου 2024. Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00 και Πέμπτη στις 20:00

Εισιτήρια: 5-20€. Προπώληση: more.com και aefestival.gr

Πειραιώς 260 – Χώρος Ε, Καλλιθέα, 2109282900

Ejekt 2024: Οι Bring Me to the Horizon για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Οι Bring Me The Horizon στο EJEKT Festival 2024. Tο κορυφαίο Βρετανικό συγκρότημα επιτέλους θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ Ρ5, ως headliner του φετινού EJEKT. Η τρομερή παρέα του Oli Sykes έχει διαγράψει μια μετεωρική πορεία προς την κορυφή: τα τραγούδια τους συγκεντρώνουν δισεκατομμύρια streams στις διάφορες πλατφόρμες και δίσκοι τους έχουν γίνει χρυσοί και πλατινένιοι σε Αγγλία και ΗΠΑ. Οι βάσεις της επιτυχίας τους: η έξοχη τραγουδοποιϊα τους και η διαρκής διάθεση για πειραματισμό. Τραγούδια όπως τα «Can You Feel My Heart», «Sleepwalking», «Go to Hell, for Heaven’s Sake», «True Friends», «Throne», «Shadow Moses», «Drown», «Happy Song» είναι πλέον modern classics του «σκληρού» ήχου, καλύπτωντας ένα ευρύτατο φάσμα από το alternative metal ως το electronic rock.

Τετάρτη 24/7, 18:00

Εισιτήρια: Arena: 55 ευρώ (early bird), 60 ευρώ (Phase A), 65 ευρώ / VIP: 140 ευρώ (early bird), 160 ευρώ (Phase A), Διήμερα εισιτήρια (ημέρα Κorn + ημέρα BMTH) / Arena: 105 ευρώ (early bird) VIP: 270 ευρώ (early bird). Προπώληση: more.com

ΟΑΚΑ, Σπύρου Λούη 1, 151 23 Μαρούσι, Αθήνα

Οι Πυξ Λαξ στο Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου

«Τραγούδια που γίναν με δάκρυα στα μάτια, ντυμένα με τον μανδύα της κλασικής μουσικής» υπόσχονται να μας χαρίσουν οι Πυξ Λαξ στην καλοκαιρινή τους περιοδεία, που θα τους ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα. Μετά τις εμφανίσεις τους με μεγάλες ορχήστρες, οι Πυξ Λαξ θα επιστρέψουν και πάλι στα αγαπημένα ροκ μονοπάτια και θα παίξουν σε μερικούς από τους εμβληματικότερους συναυλιακούς χώρους ανά την Ελλάδα, έτοιμοι να δονήσουν και πάλι την ψυχή μας όπως μόνο αυτοί ξέρουν.

Τετάρτη 24/7, 21:00

Προπώληση: εισιτηρίων: more.com

Δημοτικό Κηποθέατρο Παπάγου, Κορυτσάς (6η στάση Παπάγου), Παπάγου

«1974 και 1944. Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της»: H μεγάλη ιστορική έκθεση άνοιξε με ελεύθερη είσοδο

Η έκθεση φιλοξενείται σε έναν χώρο ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας, στην καρδιά της Αθήνας. Το Κέντρο Τεχνών του ΟΠΑΝΔΑ στο Πάρκο Ελευθερίας, εντάσσεται στον μνημειακό χώρο των παλιών κρατητηρίων του Διοικητηρίου της ΕΑΤ – ΕΣΑ και πλέον αποτελεί έναν σπουδαίο χώρο πολιτισμού, μια εστία ελεύθερου λόγου, δημιουργίας και πολιτιστικής αναγέννησης. Η έκθεση «1974 & 1944: Η Αθήνα γιορτάζει την ελευθερία της» είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 23 Ιουλίου έως τις 28 Οκτωβρίου 2024 με ελεύθερη είσοδο. Ο Δήμος Αθηναίων τιμά τα δύο αυτά σημαντικά ορόσημα για την ελεύθερη και δημοκρατική πορεία του τόπου καθώς και τους αγώνες του ελληνικού λαού για εθνική ανεξαρτησία, ελευθερία και δημοκρατία, διοργανώνοντας ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων. Μέσα από ποικίλα δρώμενα, καλλιτεχνικές και εκπαιδευτικές δράσεις που απλώνονται σε πολλά τοπόσημα της Αθήνας αλλά και σε πολλές γειτονιές της έως και τον ερχόμενο Νοέμβριο, με ελεύθερη είσοδο στην πλειονότητά τους, ο Δήμος αναδεικνύει τη ζωντανή ιστορική μνήμη της πόλης ανοίγοντας παράλληλα έναν αναγκαίο διάλογο με τη νεότερη ιστορία μας.

Διάρκεια έκθεσης: 23.07.2024 – 28.10.2024

Ωράριο λειτουργίας: 23.07 | 11:00-19:00. 24.07 – 31.08 | Τετ. έως Κυρ. 11:00-19:00 (12-18.08 κλειστά). 01.09 – 28.10 | Δευτ. έως Κυρ. 10:30-18:30

Κέντρο Τεχνών, Πάρκο Ελευθερίας, Βασιλίσσης Σοφίας

