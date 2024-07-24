«Bahar-Καινούργια Αρχή»

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Η Μπαχάρ έχει ακούσει σκληρά λόγια από τη Ρενγκίν και έχει έρθει σε αντιπαράθεση μαζί της. Όμως, η καλή της καρδιά υπερτερεί και όταν η αντίζηλός της χρειάζεται βοήθεια, η Μπαχάρ είναι εκεί για να την στηρίξει…

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Η Μπαχάρ έχει καταλάβει πως ο μυστηριώδης ασθενής είναι ο πατέρας της Ρενγκίν. Αν και δεν γνωρίζει ακριβώς τους λόγους που εκείνη τον αποφεύγει, ξέρει πολύ καλά πως η οικογένεια είναι το παν, ειδικά όταν υπάρχουν στη μέση και σοβαρά προβλήματα υγείας. Χάρη στη δική της μεσολάβηση, η Ρενγκίν αγκαλιάζει ξανά τον πατέρα της, όμως η χαρά της δεν θα κρατήσει για πολύ. Ο αδερφός της είναι εκεί για να της υπενθυμίσει το σκληρό παρελθόν.

Η Μπαχάρ, εκτός των άλλων, έχει αναλάβει και το ρόλο της… προξενήτρας για να αποκαταστήσει την Τσαγλά. Αν και η φίλη της επιμένει ότι ο Εβρέν έχει μάτια για άλλην, η Μπαχάρ κάνει τα πάντα, όχι μόνο για να γνωριστούν, αλλά και να προχωρήσει περισσότερο η γνωριμία τους.

Τέλος, Μπαχάρ και Εβρέν συνεργάζονται για να βρουν τη χαμένη κόρη μίας ασθενούς. Η συνεργασία πάει καλά, η κόρη βρίσκεται και η Μπαχάρ ενθουσιάζεται τόσο ώστε να προτείνει στον Εβρέν να ψάξουν και για τους δικούς του γονείς. Η απάντησή του δεν είναι αυτή που περιμένει…

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00

Στον ΣΚΑΪ

