Ηλίας Βαλάσης: «Υπήρξα απόλυτα χειριστικός με τις γυναίκες»

Του το αναγνωρίζουμε αυτό. Είναι ειλικρινής και δείχνει πραγματικά μετανιωμένος για τα λάθη του παρελθόντος.

Ο Ηλίας Βαλάσης που γνωρίσαμε από το πρώτο Survivor και πλέον είναι ηθοποιός και μάλιστα καλός με σοβαρές και σημαντικές συνεργασίες στο ενεργητικό του, βρέθηκε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή, «Στιγμές» και μας άφησε άφωνες με κάποιες από τις δηλώσεις του.

Αναφερόμενος στις σχέσεις τους και στον έρωτα παραδέχτηκε πως υπήρξε χειριστικός, χαρακτηρίζοντας όμως τη συμπεριφορά του πολύ κακή.

«Η συμπεριφορά μου με τις γυναίκες ήταν πολύ κακή, ήξερα πώς να τις χειριστώ. Εγώ από δώδεκα χρονών ήμουν μέσα στα μπουζούκια, οι λουλουδούδες με έκαναν άντρα πολύ γρήγορα. Ήξερα τι ζητάνε οι γυναίκες, ήξερα πώς να το ζητήσω και πώς θα το έχω» είπε για τη σχέση του με το άλλο φύλο και συνέχισε:

«Υπήρξα απόλυτα χειριστικός με τις γυναίκες, τις έβαζα να κάνουν αδιανόητα πράγματα, θεωρούσα ότι όλες έτσι είναι».

«Έχω σοβαρή εξάρτηση από τον Χριστό από πολύ μικρός, χωρίς να μου έχει διδάξει κανένας τίποτα. Δεν ήταν στη φαντασία μου αλλά μία μέρα ήρθε και μου μίλησε, με ταρακούνησε. Ήταν κάτι πολύ αληθινό» αποκάλυψε ο Ηλίας Βαλάσης και συνέχισε: «Πολλές φορές με ρωτάνε και τους λέω: τώρα τι να σας πω; Αν δεν το ζήσει ο καθένας ξεχωριστά… κάποια στιγμή θα συμβεί. Σε όλους συμβαίνει»

