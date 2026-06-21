Το Στενό του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και δεν έχει δοθεί άδεια διέλευσης σε κανένα πλοίο μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με στρατιωτική πηγή που επικαλείται το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο, η πηγή ανέφερε ότι το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης δεν έχει επιτρέψει την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό, από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών μεταφορών.

Η εξέλιξη έρχεται παρά τις πληροφορίες περί συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για 60ήμερη εκεχειρία, με στόχο τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για μια ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Ωστόσο, οι Φρουροί της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει το Σάββατο το κλείσιμο του Ορμούζ ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα στον Λίβανο.

Από την πλευρά του, ο αμερικανικός στρατός είχε υποστηρίξει ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα συνέχιζε να πραγματοποιείται στην περιοχή, παρά τις ιρανικές ανακοινώσεις.

Πηγή: skai.gr

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