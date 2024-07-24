Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου και το ασύλληπτο κορμί της

Και ναι, το γνωρίζουμε οτι έχει πειράξει πράγματα πάνω της. Δεν το έχει κρύψει κιόλας η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου. Εξάλλου υπήρξε παντρεμένη με πλαστικό χειρουργό. Αλλά πραγματικά δεν είναι μόνο αυτό.

Προφανώς λιώνει στη γυμναστική και τη διατροφή γιατί στις φωτογραφίες που δημοσίευσε με δύο πανομοιότυπα μπικίνι σε διαφορετικό χρώμα, πράσινο και κόκκινο πραγματικά ζαλιστήκαμε.

