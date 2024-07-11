Μαυρικίου-Ιλάειρα Ζήση: Η στιγμή της γέννησης της κόρης τους, το δωμάτιο υπερπαραγωγή και οι νονοί

Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν τα συναισθήματα που ζουν ο Μαυρίκιος Μαυρικίου και η Ιλάειρα Ζήση που από την Κυριακή το πρωί κρατάνε στην αγκαλιά τους την κόρη τους. Το μωρό τους που γεννήθηκε με καισαρική και τους κρατάει ήδη γερά τυλιγμένους γύρω από τα μικρά της δαχτυλάκια.

Ο Μαυρίκιος Μαυρικίου πραγματικά έχει δώσει τα πάντα για τις δύο γυναίκες της ζωής του, τη σύζυγό του και την κόρη του. Το δωμάτιο της κλινικής όπου βρίσκονται μαμά και κόρη φυσικά είναι σουίτα και έχει μετατραπεί σε ένα πριγκιπικό κάστρο με τη βοήθεια της εταιρείας που έχιε αναλάβει όλες τις σημαντικές στιγμές του ζευγαριού.

