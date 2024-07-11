Δημήτρης Μακαλιάς: Η επιθυμία του να ξεχαστεί και η νονά Μπέττυ Μαγγίρα

Στο πλατό της εκπομπής του ΣΚΑΙ «Summer’s Cool» βρέθηκε ο Δημήτρης Μακαλιάς και απ’ ότι έδειξε θέλει να αφήσει πίσω του το τηλεοπτικό κομμάτι της καριέρας του ως συμπαρουσιαστής, τουλάχιστον προς το παρόν.

«Με ρωτάνε πολλοί για την Μπέττυ, είναι παρελθόν, ελπίζω να με ξεχάσουν κι εμένα… σε σχέση με την εκπομπή» ήταν τα πρώτα του λόγια και συνέχισε αναλύοντας το κόψιμο της εκπομπής που είναι κάτι που έχιε ξαναζήσει στο παρελθόν με άλλο project:

«Γενικότερα ο κριτής είναι ο κόσμος. Τότε στο Mega με το «Κάψε το σενάριο» έλεγαν ότι δεν πήγαμε καλά και όταν πήγαμε στην επαρχία γεμίζαμε στάδια και ακόμα και σήμερα ζούμε από αυτό. Δεν συνέχισε βέβαια. Τις αποφάσεις στα κανάλια τις παίρνουν 2-3 άνθρωποι που αν δεν θέλουν να κινηθούν στο δικό σου μονοπάτι είναι αρκετοί για να σταματήσουν ένα προϊόν».

«Του χρόνου νομίζω ότι θα είμαι εκτός τηλεόρασης» είπε για το αν έχει ήδη προτάσεις και τηλέφωνα για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν και συνέχισε: «Στις επόμενες δουλειές μου θα προσέξω πάρα πολύ καλά ποιοι άνθρωποι θα είναι κοντά μου, να είναι σωστή η επιλογή μου. Με την Μπέττυ αυτό που ζούσα πίσω από τις κάμερες μπορούσα να το ζήσω και μπροστά».

«Η Αντιγόνη χαίρεται που θα κάνουμε διακοπές και που τον χειμώνα δεν θα έχουμε τόση δουλειά. Λίγο μπουκώσαμε με δύο παιδιά. Έχουμε να κοιμηθούμε 1,5 χρόνο. Κανένα παιδί δεν είναι εύκολο στον ύπνο και ποτέ ο ύπνος τους δεν συνδυάζεται με τον δικό σου ύπνο. Πάντα όταν θέλεις να κοιμηθείς τότε τα παιδιά σε θέλουν δίπλα σου» περιέγραψε ενώ επιβεβαίωσε κι ότι η Μπέττυ Μαγγίρα θα είναι η μία νονά της κόρης τους:

«Το δεύτερο παιδί μας θα το βαφτίσει και η Μπέττυ και μια φίλη μας, η Νικόλ Παπαριστοδήμου καλώς εχόντων των πραγμάτων τον Σεπτέμβρη. Θα καλέσουμε καλούς κι αγαπημένους φίλους. Λίγους θέλω να ελπίζω»

