Πού έβαλε η «θεά» Τζέιμι Λι Κέρτις το Όσκαρ που κέρδισε - «Εντάξει, θα σταματήσω»

Πριν λίγες ημέρες, στα φετινά Οσκαρ, η Τζέιμι Λι Κέρτις (Jamie Lee Curtis) – εκτός από το πρώτο της αγαλματίδιο - κέρδισε και τις εντυπώσεις για την στάση της και τη έκδηλη χαρά της που κέρδισε το βραβείο.

Η Κέρτις, στα 64 χρόνια της και μετά από μια μεγάλη πορεία στο Χόλυγουντ, κέρδισε το πρώτο της χρυσό αγαλματίδιο στην κατηγορία Β’ Γυναικείου ρόλου, για τον ρόλο της στην ταινία «Τα πάντα όλα» ( Everything Everywhere All at Once), που σάρωσε τα βραβεία.

Η ίδια έκανε σαν παιδί από τη χαρά της ενώ όλοι την καταχειροκροτούσαν.

Λίγες μέρες αργότερα, με το πηγαίο χιούμορ που την διακρίνει, η αγαπημένη ηθοποιός έδειξε στους φανς της το σημείο που έβαλε το Οσκαρ: Η Jamie Lee Curtis αποκάλυψε το ραφάκι με την μικρή συλλογή της από βραβεία για τον ρόλο της στην ταινία.

«Εντάξει, θα σταματήσω!» έγραψε η ηθοποιός στην ανάρτησή της.

Φυσικά, το twitter δεν άφησε ασχολίαστο το γεγονός ότι το βραβείο ανάμεσα στο αγαλματίδιο του Οσκαρ και το βραβείο του SAG, παραπέμπει σε σεξουαλικό βοήθημα…

Where did Jamie Lee Curtis put her Oscar? Why, next to her SAG and 'Everything Everywhere All at Once' butt plug award, of course https://t.co/CF6uQtKQgH