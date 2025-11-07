Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Οι διοργανωτές της COP30 να προσφέρουν χορτοφαγικά γεύματα

O Πολ ΜακΚάρτνεϊ προέτρεψε τους διοργανωτές της COP30 να προσφέρουν χορτοφαγικά γεύματα, υποστηρίζοντας ότι το σερβίρισμα κρέατος σε μια Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα είναι «σαν να μοιράζεις τσιγάρα σε ένα συνέδριο πρόληψης του καρκίνου».

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, ο οποίος συνεργάζεται στενά με την οργάνωση PETA - Άνθρωποι για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων» εξέδωσε δήλωση με αφορμή τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, ή COP30, η οποία πραγματοποιείται στο Μπελέμ της Βραζιλίας από τις 10 έως τις 21 Νοεμβρίου.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που κοινοποιήθηκε από την PETA, ο ΜακΚάρτνεϊ έγραψε: «Το να σερβίρεις κρέας σε μια Σύνοδο Κορυφής για το κλίμα είναι σαν να μοιράζεις τσιγάρα σε ένα συνέδριο για την πρόληψη του καρκίνου!».

«Η βιομηχανική κτηνοτροφίας είναι ένας από τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην αποψίλωση των δασών και στην κλιματική καταστροφή που προκαλεί χάος στον πλανήτη. Σας προτρέπω να δώσετε το παράδειγμα και να κάνετε τη Σύνοδο αποκλειστικά με χορτοφαγικά γεύματα», πρόσθεσε.

Στη λεζάντα της ανάρτησης της PETA αναφέρεται: «Ευθυγραμμίστε το μενού με την αποστολή! Ανησυχώντας για τα υποκριτικά σχέδια της Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή να σερβίρει κρέας που καταστρέφει τον πλανήτη, ο Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ έγραψε μια επιστολή στους διοργανωτές της COP30».

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι ο εμπνευστής της καμπάνιας Meat Free Monday μέσω της οποίας μαζί με τις κόρες του, Μέρι και Στέλα ενθάρρυνε τους ανθρώπους να ακολουθούν μια διατροφή βασισμένη στα λαχανικά μία φορά την εβδομάδα. Το 2021 μελέτη έδειξε ότι περισσότερο από το 30% όσων συμμετείχαν στο πρόγραμμα για πέντε ή περισσότερα χρόνια σταμάτησαν εντελώς να τρώνε κρέας.

