Το «The Floor», το απόλυτο παιχνίδι ταχύτητας, στρατηγικής και ανατροπών, για ένα ακόμα βράδυ (06/11) κράτησε την πιο ευχάριστη παρέα στο τηλεοπτικό κοινό. Οι 70 παίκτες «εισέβαλαν» στο εντυπωσιακό πλατό και, έχοντας φθάσει στα μισά της διαδρομής για τη διεκδίκηση του μεγάλου επάθλου αξίας 50.000 ευρώ, ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους.

Η Γαλήνη, η τελευταία νικήτρια του τρίτου επεισοδίου, κατέχοντας 4 τετράγωνα, επίλεξε να μη συνεχίσει και να παραμείνει στη θέση της. Ακολούθησε μια σειρά δυναμικών αναμετρήσεων –κάποιες από αυτές στο όριο των δευτερολέπτων- μέχρι να μάθουμε τους δύο κορυφαίους παίκτες: τον Αχιλλέα και τον Μάριο, με 7 τετράγωνα ο καθένας. Οι δυο τους αναμετρήθηκαν στην ουδέτερη κατηγορία «Κωδικοί αεροδρομίων» και, από τα πρώτα λεπτά, αγχώθηκαν.

Ο Μάριος κατάφερε να επικρατήσει με άνεση και να κερδίσει και σε αυτό το επεισόδιο 2.000 ευρώ, φθάνοντας συνολικά τις 4.000 ευρώ! Ένα χρηματικό ποσό που θέλει να το επενδύσει στο σπίτι που φτιάχνει.

Ο Μάριος έβγαλε Knockout τον Αχιλλέα και (ξανά) κέρδισε 2.000 ευρώ!

Τι είδαμε να συμβαίνει στο επεισόδιο:

Η Γαλήνη μπορεί να επέστρεψε στο «The Floor», ωστόσο η τυχαία επιλογή έφερε στο προσκήνιο τον Δημήτρη. Εκείνος, προκάλεσε με τη σειρά του την Λίλη και έπαιξαν στην κατηγορία «Παίκτες Reality». Η Λίλη επικράτησε, κληρονόμησε την κατηγορία «Super Ήρωες», επεκτάθηκε στα 2 τετράγωνα και συνέχισε να προκαλεί κι άλλους συμπαίκτες της.

Οι «Παίκτες Reality» έστειλαν τον Δημήτρη στο σπίτι του

Η Λίλη ηττήθηκε από τον Αχιλλέα, στην κατηγορία «Αθλητικός εξοπλισμός», κι εκείνος προτίμησε να μην ρισκάρει. Ανέλαβε τα 4 τετράγωνα και την κατηγορία «Super Ήρωες» και επέστρεψε στη θέση του...

Ο Αχιλλέας αποκτά 7 τετράγωνα και «στριμώχνει» τον Μάριο

Ακολούθησαν κι άλλες δυναμικές μονομαχίες γνώσεων, με τους περισσότερους παίκτες να είναι... ολιγαρκείς. Αρκούνταν στα 2-3 τετράγωνα και επέστρεφαν στην ασφάλεια του «The Floor».

Μία οριακή μονομαχία αναστάτωσε τον Γ. Λιανό και τους παίκτες

Πλέον, 60 παίκτες συνεχίζουν στο επόμενο επεισόδιο και κατά επέκταση έρχονται ένα βήμα πιο κοντά στη διεκδίκηση του μεγάλου επάθλου αξίας 50.000 ευρώ!

Η γνώση είναι το «όπλο» σου. Το «The Floor» το πεδίο μάχης σου.

«The Floor»

Κάθε Πέμπτη στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

