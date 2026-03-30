Πιτσιρικάδες μηχανόβιοι από κούνια!

Στην Καρυώτισσα Γιαννιτσων, γνωρίσαμε μια οικογένεια αγαπημένη και μυημένη στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Αν και ζουν στο Ωραιόκαστρο, ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα για να βοηθήσουν τα παιδία τους να εξελίξουν αυτήν την δραστηριότητα. Το πάθος του για τις μηχανές έχει μεταφέρει ο πατέρας, Γιώργος στα τρία του παιδιά, τον Δημήτρη (12 χρονών), τον Αντώνη (10) και τον Γιάννη (8).

Ο Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος , αν και γεννήθηκε με συνδακτυλία, δεν σταματάει να ονειρεύεται και να προσπαθεί να κατακτήσει την κορυφή. Όνειρο του ένα πρωτάθλημα.

Πηγή: skai.gr

