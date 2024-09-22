Είναι σχεδόν αδύνατο να αντισταθεί κανείς στη νέα σειρά του Netflix, «Perfect Couple». Σε αυτή τη σειρά, το μυστήριο και η αγωνία κρατάει μέχρι τα τελευταία 3 λεπτά του τελευταίου επεισοδίου. Εκεί λύνεται ο γρίφος μιας δολοφονίας που γίνεται μια μέρα πριν από ένα γάμο ανάμεσα σε δύο διαφορετικούς κόσμους.

Ένας γόνος πλούσιας οικογένειας παντρεύεται ένα «απλό» κορίτσι, αλλά η κουμπάρα και κολλητή της νύφης βρίσκεται νεκρή μετά από το λαμπερό πάρτι.

Οι χαρακτήρες της σειράς, είναι έτσι δομημένοι, που ενώ τους αντιπαθείς δεν μπορείς να παραβλέψεις το γεγονός ότι κουβαλάνε τους δικούς τους εφιάλτες. Η αστυνομία παρά τις πιέσεις που δέχεται να κουκουλώσει τον φόνο, κάνει καλά τη δουλειά της και οι ανακρίσεις είναι το δυνατό κομμάτι της σειράς.

Η Νικόλ Κίντμαν δίνει ρεσιτάλ και οι αποκαλύψεις της στο τέλος της σειράς θα σας αφήσουν άφωνους.

Διασκευάστηκε από τη Jenna Lamia, από το ομώνυμο βιβλίο της Elin Hilderbrand, η οποία μας κάνει παρέα στα μπάνια μας κάθε καλοκαίρι. Πρόκειται για μία από τις καλύτερες παραγωγές του Netflix, με ένα top καστ ηθοποιών. Συστήνεται ανεπιφύλακτα και με συνταγή γιατρού!

