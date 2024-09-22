Η Δούκισσα Νομικού έγινε καστανή και μοιάζει 20 χρονών

Είναι τόσα πολλά χρόνια ξανθιά που ειλικρινά είχαμε ξεχάσει πόσο της πάει και το πιο σκούρο χρώμα στο μαλλί! Και να που η Δούκισσα Νομικού τόλμησε να κάνει μια τεράστια αλλαγή μετά από πάρα πολύ καιρό που σε γενικές γραμμές κρατούσε το ίδιο look.

Η Δούκισσα βρίσκεται στο Παρίσι με τον κολλητό και συνεργάτης της Παντελή Τουτουντζή για τη L' Oreal και όπως έγραψε ο γνωστός make up artist για καλό σκοπό. Και η Δούκισσα Νομικού ξαφνικά χθες πόσταρε φωτογραφίες μια άλλη με το νέο look, με καστανά μαλλιά σαν κοριτσάκι. Με τον κόσμο να ενθουσιάζεται από την μεταμόρφωση και να της γράφει πως είναι σαν 17 χρονών.

