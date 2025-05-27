Ο Πιρς Μπρόσναν υπερασπίστηκε την προφορά του στη νέα δραματική σειρά της Paramount+, «MobLand», όταν θεατές και κριτικοί τη χαρακτήρισαν «εντελώς γελοίο».

Ο ηθοποιός, ο οποίος έχει υποδυθεί τον Τζέιμς Μποντ, πρωταγωνιστεί με την Έλεν Μίρεν στο νέο αστυνομικό δράμα με τον Γκάι Ρίτσι. Στη σειρά υποδύεται τον αρχηγό των γκάνγκστερ, Κόνραντ Χάριγκαν. Τόσο ο Μπρόσναν όσο και η Μίρεν έχουν δεχθεί κριτική για την πιστότητα της ιρλανδικής προφοράς τους στο πρόγραμμα, με τον Μπρόσναν να ξεχωρίζει ειδικά επειδή κατάγεται από την Ντρογκέντα στην κομητεία Λάουθ της Ιρλανδίας.

Pierce Brosnan Responds To The Roasting Of His 'MobLand' Irish Accent: "I Gave It Full Tilt" https://t.co/1QQUzFKNrG — Deadline (@DEADLINE) May 27, 2025

Ο ηθοποιός απάντησε σε αυτή την κριτική υποστηρίζοντας ότι η ερμηνεία του ως Κόνραντ Χάριγκαν - ο οποίος κατάγεται από την κομητεία Κέρι στη νοτιοδυτική ακτή της Ιρλανδίας - απαιτούσε μια ευρύτερη ιρλανδική προφορά από τη δική του.

«Η δική μου προφορά είναι πολύ απαλή. Η προφορά του Κόνραντ είναι ένα εκατομμύριο μίλια μακριά μου» δήλωσε στο Radio Times, προσθέτοντας ότι η φωνητική του εκπαίδευση βασίστηκε σε μια πραγματική προφορά και ότι συνεργάστηκε με έναν προπονητή διαλέκτων.

«Του είπα ότι χρειαζόμουν προφορά της περιοχής Κέρι» είπε. «Έτσι μου έδωσε το όνομα ενός άντρα και έψαξα στο Google τον τύπο και αυτό ήταν όλο. Ήταν προφορά της κομητείας Κέρι. Και έτσι, απλώς την υιοθέτησα στο έπακρο» διευκρίνισε.

Οι κριτικοί που δεν είχαν να πουν τα καλύτερα για τη σειρά αντέδρασαν στην προφορά του Πιρς Μπρόσναν. Ορισμένοι χαρακτηρίζουν παράλογη την ιρλανδική προφορά του Μπρόσναν – ακόμα πιο ανεξήγητη αν σκεφτεί κανείς ότι είναι στην πραγματικότητα Ιρλανδός.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι θεατές άσκησαν παρόμοια κριτική, με χρήστη να γράφει στο X/Twitter: «Ο Πιρς Μπρόσναν είναι ο μόνος άνθρωπος που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιρλανδία από Ιρλανδούς γονείς που δεν μπορεί να μιλήσει με ιρλανδική προφορά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.