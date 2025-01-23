Ανησύχησε τους φανς τους ο Λάμπης Λιβιεράτος όταν ακύρωσε τις άμεσες εμφανίσεις του για λόγους υγείας. Ο τραγουδιστής μίλησε στην Σταματίνα Τσιμτσιλή και εξήγησε ότι τον ταλαιπωρούσε μετά τις γιορτές μία βρογχίτιδα «και με δυσκόλευε να αντεπεξέλθω στο πρόγραμμα και προσπαθούσα να εξηγήσω ότι με χτυπάει στον λαιμό. Η γιατρός μου μού είπε ότι πρέπει να μείνω για λίγο στο σπίτι γιατί τα ξενύχτια χαλάνε τον ύπνο και δεν κάνει αυτό που πρέπει το ανοσοποιητικό. Μετά την Πρωτοχρονιά γύρισα με τρομερές κρυάδες, η πνευμονολόγος μου διέγνωσε τη βρογχίτιδα. Μου έχει αφήσει μια ευαισθησία ένα παλιότερο κρύωμα».

«Γράφτηκε κάπου ότι συμβαίνει κάτι φοβερό και ακύρωσα τις εμφανίσεις μου. Όχι, είναι μόνο για αυτή την εβδομάδα και επανέρχομαι αρχές Φλεβάρη» είπε χαρακτηριστικά.

Ο τραγουδιστής ρωτήθηκε αν είναι σε σχέση. «Είναι αυτό που λέμε "πολύ καλά περνάμε αρχίζω και φοβάμαι". Είναι μια καλή φάση στη ζωή μου κυρίως στα επαγγελματικά. Δεν είναι σωστό να εκθέτουμε ανθρώπους χωρίς να το ξέρουν» αρκέστηκε να πει μόνο. «Δεν την έχουμε κρύψει αλλά δεν προβάλω τη σχέση μου, θέλει να μείνει σε αυτό το επίπεδο που την εκθέτω περισσότερο» συμπλήρωσε.

Ενώ μιλώντας για τις κόρες του είπε: «Είναι πια μεγάλες γυναίκες, ώριμες. Η μεγάλη κάνει ένα μεταπτυχιακό στη ΝΥ, η μικρή ψάχνεται με τα τραγουδιστικά της στο εξωτερικό ευτυχώς! Μακάρι να τα καταφέρει γιατί έχει ένα εξαιρετικό χάρισμα και το κορίτσι μου να κάνει αυτό την κάνει ευτυχισμένη. Η μητέρα τους έκανε πολύ καλή δουλειά, είναι πολύ καλά παιδιά, τους έχω τρομερή εμπιστοσύνη.

Έχουμε μια πολύ ωραία σχέση χωρίς να παρεμβαίνω στη ζωή τους. Είναι κάτι που προσεύχομαι, να μείνουν στο εξωτερικό. Τους έχω πει ότι ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα. Κάποιοι κάναμε κάποια πράγματα δύσκολα. Θα ήθελε να απολαμβάνω τώρα κάποια πράγματα αλλά μου δίνουν 33 λεπτά το εξάμηνο από δικαιωμάτα οπότε πρέπει να δουλεύω ακόμα. Το κυνήγι του χρήματος και της δόξας δεν φέρνει την ευτυχία».

