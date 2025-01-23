H Κλέλια Ανδριολάτου έκανε επικό throwback στα παιδικά της χρόνια και είναι....ίδια!

Στην περίπτωση της Κλέλιας Ανδριολάτου ισχύει. Και μπορεί κάτι να μας θυμίζει αυτό το μουτράκι, αφού από πολύ μικρή η Κλέλια έκανε φωτογραφήσεις ως παιδικό μοντέλο -και πολύ λογικά τέτοιο κουκλί που ήταν από πιτσιρίκα- αλλά και να μην το ξέραμε, θα την αναγνωρίζαμε!

Πραγματικά είναι από τα παιδιά που η φυσιογνωμία τους δεν ΄άλλαξε ιδιαίτερα μεγαλώνοντας. Βασικά ψήλωσε και άντε, άνοιξε και λίγο τον φυσικό τόνο των έτσι κι αλλιώς ξανθών μαλλιών της. Κατά τα άλλα πείτε μας αλήθεια αν τη βλέπατε δεν θα την αναγνωρίζατε;

Και το throwback συνεχίστηκε με ένα medley φωτογραφιών από το τότε και το τώρα. Με ένα κοινό σημείο, εκτός από το όμορφο μουτράκι της... Λουλούδια πάνω από το αυτί της...

"Μάλλον από πάντα ερωτευμένη με τα λουλούδια" γράφει η ίδια...

