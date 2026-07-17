Η Ουκρανία διχάζεται για την αποπομπή του δημοφιλούς υπουργού Άμυνας - Οι εξηγήσεις Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπερασπίστηκε την απόφασή του να αποπέμψει τον δημοφιλή υπουργό Άμυνας της χώρας, Μιχάιλο Φέντοροφ, και επιβεβαίωσε τις πληροφορίες ότι οι σχέσεις μεταξύ του υπουργείου και της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας είχαν διαρραγεί.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο μαζί με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι υπήρξε ένας «δύσκολος διάλογος» μεταξύ του Φέντοροφ -ο οποίος θεωρείται ευρέως μεταρρυθμιστής και εκσυγχρονιστής- και του αρχηγού του στρατού, αντιστράτηγου Ολεξάντρ Σίρσκι.

«Θα ήθελα πολύ να δω ενότητα. Οι δύο πλευρές δεν τη βρήκαν. Και το πρόβλημα δεν έγκειται μόνο στις πλευρές, αλλά και σε εμένα τον ίδιο», είπε ο Ζελένσκι. «Αλλά τα πράγματα έχουν ως έχουν. Και σε μια τέτοια κατάσταση, έχεις μια επιλογή: ή τη μία πλευρά ή την άλλη».

Ο ίδιος διόρισε τον υπηρεσιακό επικεφαλής της υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας, Γεβχένι Χμάρα, ως υπηρεσιακό υπουργό Άμυνας και ζήτησε από το κοινοβούλιο να εγκρίνει τον διορισμό του στη θέση αυτή.

Οι αντιδράσεις

Η απόφαση του Ζελένσκι να στηρίξει τον Σίρσκι εξόργισε την κοινωνία των πολιτών και απογοήτευσε τους ξένους εταίρους της Ουκρανίας. Περισσότεροι από 1.000 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το προεδρικό γραφείο στο Κίεβο την Πέμπτη, κρατώντας πλακάτ συμπαράστασης στον Φέντοροφ. Ένα από αυτά έγραφε: «Για ποιο λόγο;». Ένα άλλο έγραφε: «Έχετε μυαλό στο κεφάλι σας;». Ακούγονταν επίσης δυνατά συνθήματα όπως «Έξω ο Σίρσκι».

Αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά από την εισβολή του Βλαντιμίρ Πούτιν το 2022 που μεγάλος αριθμός ανθρώπων βγήκε στους δρόμους σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Πριν από έναν χρόνο, η απόφαση του Ζελένσκι -η οποία ανακλήθηκε αργότερα- να κλείσει δύο υπηρεσίες κατά της διαφθοράς είχε προκαλέσει παρόμοιες αντιδράσεις.

Οι κατηγορίες του Φέντοροφ για «σοβιετικές μεθόδους»

Στο μεταξύ, ο Φέντοροφ παραχώρησε τη δική του συνέντευξη Τύπου, κατηγορώντας την ανώτατη στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας ότι εμποδίζει τις μεταρρυθμίσεις και χρησιμοποιεί μεθόδους σοβιετικού τύπου. Δήλωσε ότι οι αποφάσεις για το ποιες στρατιωτικές ταξιαρχίες θα υποστηριχθούν -συμπεριλαμβανομένης της παροχής drones- λαμβάνονταν με βάση τη «νομιμοφροσύνη» και όχι τα δεδομένα. «Είναι αδύνατο να αναπτυχθεί το σύστημα σε αυτή τη βάση», είπε.

Ανέφερε ότι το γενικό επιτελείο της Ουκρανίας είχε αντιταχθεί στα σχέδιά του για τη δημιουργία κέντρων αριστείας και την αλλαγή της οργανωτικής δομής του στρατού. Αντ' αυτού, μπλόκαρε πρωτοβουλίες και επιδόθηκε σε «γραφειοκρατικές διαμάχες». Ο Φέντοροφ δήλωσε ότι είχε προτείνει την αντικατάσταση του Σίρσκι - μια πρόταση που φαίνεται ότι οδήγησε στη δική του αποπομπή την Τετάρτη.

«Αυτού του είδους η κουλτούρα πρέπει να εξαλειφθεί, διότι διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να νικήσουμε έναν εχθρό του οποίου το σύστημα μαστίζεται από τα ίδια ακριβώς προβλήματα», δήλωσε. «Δεν έχουμε άλλη επιλογή αν θέλουμε να νικήσουμε τη Ρωσία ασύμμετρα, με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες».

Ο Φέντοροφ δήλωσε ότι απέρριψε πρόταση του Ζελένσκι να παραμείνει ως σύμβουλος της κυβέρνησης. Την Τετάρτη, το κοινοβούλιο της Ουκρανίας έκανε δεκτή την παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Γιούλια Σβιριντένκο, αφού ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η κυβέρνησή του χρειαζόταν επανεκκίνηση. Ο αντικαταστάτης της είναι πιθανό να είναι ο Σέρχι Κορέτσκι, επικεφαλής της ενεργειακής εταιρείας Naftogaz.

Τα καυστικά σχόλια του Φέντοροφ υποδηλώνουν ότι η πολιτική αντιπαράθεση για τον ανασχηματισμό του προέδρου είναι πιθανό να ενταθεί. Ο Φέντοροφ απέτισε φόρο τιμής στον Σίρσκι για την αποτροπή των σχεδίων της Ρωσίας να καταλάβει το Κίεβο. Ωστόσο, δήλωσε ότι ο αρχηγός του στρατού αρνήθηκε να συζητήσει ανοιχτά τις διαφωνίες τους. Αντ' αυτού, «εξΰφαινε ίντριγκες» που «διχάζουν τη χώρα».

Κατά τη διάρκεια της εξάμηνης θητείας του Φέντοροφ, η θέση της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης βελτιώθηκε θεαματικά. Το Κίεβο έπληξε επανειλημμένα ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, φέρνοντας σε δύσκολη θέση το Κρεμλίνο και προκαλώντας ελλείψεις καυσίμων σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, κατέστρεψε σημαντικές χερσαίες και θαλάσσιες οδούς, πλήττοντας δεξαμενόπλοια και οχηματαγωγά πλοία, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για την απομόνωση της κατεχόμενης Κριμαίας.

Πολιτικά κίνητρα πίσω από την αποπομπή;

Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το θέατρο Ιβάν Φράνκο του Κιέβου εικάζουν ότι ο χαρισματικός και γνώστης της ψηφιακής τεχνολογίας Φέντοροφ, 35 ετών, απομακρύνθηκε επειδή θεωρήθηκε μελλοντικός πολιτικός αντίπαλος για την προεδρία. Το 2024, ο Ζελένσκι είχε αποπέμψει τον δημοφιλή αρχηγό του στρατού, στρατηγό Βαλέρι Ζαλούζνι, στέλνοντάς τον στο Λονδίνο ως πρεσβευτή της Ουκρανίας.

Ένας διαδηλωτής, ο Αντρίι Ντλίγκατς, δήλωσε ότι ο Φέντοροφ αντιπροσώπευε ένα νέο είδος πολιτικής που βασίζεται στην ανοιχτότητα, τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό. Όπως είπε: «Ο Σίρσκι είναι ένας παλαιομοδίτης στρατηγός. Κάποιοι από τους ανθρώπους γύρω του φέρονται να είναι διεφθαρμένοι και έχουν τα δικά τους έργα για drones. Το πρόβλημα είναι ότι ο Ζελένσκι αντιτίθεται σε οποιονδήποτε επιδεικνύει πολιτικές φιλοδοξίες».

Ο Ντλίγκατς πρόσθεσε: «Μόνο ελάχιστοι άνθρωποι μπορούν να επηρεάσουν τη σκέψη του προέδρου. Οι περισσότεροι είναι εναντίον του Φέντοροφ. Προτιμούν ένα παλιομοδίτικο στυλ διοίκησης, παρόμοιο με αυτό στη Ρωσία, με έναν τσάρο».

Πηγή: skai.gr

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