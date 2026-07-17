Τουρκία: Νέες συλλήψεις καλλιτεχνών για ναρκωτικά - Μεταξύ τους τραγουδίστρια που είχε κάνει ντουέτο με τον Αργυρό

Νέο κύμα συλλήψεων καλλιτεχνών με κατηγορίες για ναρκωτικά εξαπέλυσαν οι αρχές της Τουρκίας. Αργά χθες το βράδυ έγιναν 23 συλλήψεις τραγουδιστών, ηθοποιών και σκηνοθετών, μεταξύ των οποίων και η πολύ γνωστή τραγουδίστρια Σίλα Γκέντζογλου, η οποία την περασμένη εβδομάδα έκανε ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια μάλλον θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, όπως και άλλοι καλλιτέχνες, μετέδωσε από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Milliyet: Τις επόμενες 10 ημέρες θα σχηματισθεί η λύση για τους S-400

Τις επόμενες 10 ημέρες θα σχηματισθεί η λύση για τους S-400, αναφέρει η τουρκική εφημερίδα Milliyet κάνοντας λόγο για «σχέδιο πώλησης σε Κατάρ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα».

Σημειώνει ακόμη πως συνεχίζονται οι εργασίες για τους S-400 και πως θα κοινοποιηθούν οι εξελίξεις: «Οι εργασίες που σχετίζονται με τα Συστήματα Περιφερειακής Αεροπορικής και Πυραυλικής Άμυνας Μεγάλης Εμβέλειας S-400 συνεχίζονται σε πολλαπλά επίπεδα. Συγκεκριμένες εξελίξεις θα κοινοποιηθούν στο κοινό μόλις προκύψουν».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας προχώρησε χθες σε μια προκλητική ανακοίνωση αναφορικά με την Κύπρο αναφέροντας ότι «ο τουρκικός στρατός έφερε ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα στην Κύπρο. «Θα απαντήσουμε σε κάθε εχθρική στάση στην Κύπρο» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Διαβάστε περισσότερα για την ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ΕΔΩ

Πηγή: skai.gr

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