Το Tempting Fortune φτάνει σε ένα κομβικό, αλλά και δύσκολο σημείο. Οι διαγωνιζόμενοι έχουν ξεπεράσει κατά πολύ τα σωματικά και ψυχικά όριά τους και αυτό φαίνεται καθημερινά.
Οι, μέχρι πρότινος, «εγκρατείς» παίκτες έχουν αρχίσει και υποκύπτουν σε κάθε είδους πειρασμό ενώ οι αντιπαραθέσεις και οι εντάσεις χτυπούν κόκκινο. Απόψε, στο επίκεντρο βρίσκονται η Όλγα, o Χρήστος, ο Γιάννης και η Ιωάννα. Ποια είναι η αφορμή γι’ αυτές τις διαμάχες;
Στο αποψινό επεισόδιο, η πεζοπορία είναι από τις πιο δύσκολες των τελευταίων ημερών και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης συναντά τους ταξιδιώτες σε μία διασταύρωση με τρεις δρόμους. Ο ένας από αυτούς θα οδηγήσει κάποιον διαγωνιζόμενο στην έξοδο...
TEMPTING FORTUNE
Τρίτη με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑΪ
