Η Πάτρα ετοιμάζεται να φορέσει ξανά τα αποκριάτικά της, καθώς το Πατρινό Καρναβάλι 2026 κάνει δυναμική επανεκκίνηση, φέρνοντας μαζί του θέαμα, συμμετοχή και νέες ιδέες. Η φετινή διοργάνωση συνδυάζει την παράδοση με σύγχρονες παρεμβάσεις, δίνοντας έμφαση στη συλλογική εμπειρία και τη ζωντανή παρουσία στους δρόμους της πόλης.

Το καρναβαλικό ταξίδι ξεκινά επίσημα το Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026, ανήμερα του Αγίου Αντωνίου (9μμ στην πλατεία Γεωργίου Α΄ θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Έναρξης) ενώ η αυλαία πέφτει την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 με τη Μεγάλη Παρέλαση και την καθιερωμένη καύση του Βασιλιά Καρνάβαλου.

Όπως αναφέρει το tempo24news, λόγω της ιδιαιτερότητας του φετινού ημερολογίου, η διάρκεια των εκδηλώσεων είναι συντομότερη σε σχέση με άλλες χρονιές, χωρίς όμως να μειώνεται η ένταση και ο όγκος των δράσεων.

«Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη»

Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν στα ΜΜΕ σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Δημαρχείο Πατρών, ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας Παύλος Σκούρας για το Πατρινό Καρναβάλι 2026 και τις εκδηλώσεις της Ημέρας Έναρξης που θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 16/1 έως και την Κυριακή 18/1.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τόνισε ότι το Καρναβάλι της Πάτρας, το Καρναβάλι της Ελλάδας, είναι χαρά και εμείς από την πλευρά μας μέσα σε ένα περιβάλλον με πολλά βάσανα και προβλήματα, ερχόμαστε να προσφέρουμε ανάταση και δύναμη στον λαό μας και στην πόλη μας. «Φέτος το Καρναβάλι μας είναι το μικρότερο σε διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Όμως με το πρόγραμμά μας θεωρώ ότι θα προσφέρουμε πλήρη ικανοποίηση σε όλους. Η δύναμη της πόλης να δημιουργεί σπουδαία πράγματα, είναι μεγάλη, κάτι που φαίνεται και από τον μεγάλο αριθμό όλων αυτών των ανθρώπων που προσφέρουν για το Καρναβάλι μας και την Τελετή Έναρξης. Η πόλη βρίσκεται στο προσκήνιο, συζητιέται παντού. Το ενδιαφέρον όλων για την πόλη μας είναι έντονο. Πρέπει ο καθένας από τον τομέα του να βοηθά να την φτάσουμε ψηλότερα και όχι να την δυσφημίζει», υπογράμμισε ο Κώστας Πελετίδης.

Σχετικά με τον οικονομικό προϋπολογισμό ο Δήμαρχος Πατρέων είπε: «Τα χρήματα που δίνει ο Δήμος για το Καρναβάλι είναι εκατομμύρια ευρώ αν συνυπολογίσουμε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και έργα που γίνονται για αυτό. Ο Δήμος Πατρέων φέτος έδωσε για το Καρναβάλι 772.000 ευρώ από 700.000 ευρώ που είχε δώσει πέρυσι. Επίσης υπάρχει χρηματοδότηση 50.000 ευρώ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, 12.000 ευρώ από την ΠΕΔ καθώς και μια οικονομική υποστήριξη από τον ΟΦΥΠΕΚΑ που στο επόμενο χρονικό διάστημα θα οριστικοποιηθεί το ύψος της. Εμείς ως Δήμος έχουμε απευθυνθεί και έχουμε ζητήσει οικονομική υποστήριξη από όλους τους φορείς που ωφελούνται από το Καρναβάλι. Δεν έχουμε όμως καμιά απάντηση. Το ΥΠ.ΠΟ. μοιράζει λόγια και από τους υπόλοιπους φορείς δεν έχουμε κάποια στήριξη. Όσο για το θέμα των χορηγών εμείς βάζουμε μπροστά και διαφημίζουμε την Πάτρα και όχι τους χορηγούς, τις τράπεζες, τις οινοβιομηχανίες κλπ. Στηριζόμαστε στον λαό και στην πόλη μας και εκπέμπουμε τα μηνύματά μας. Δεν εμπλεκόμαστε με χορηγούς οι οποίοι έρχονται να πάρουν και όχι να δώσουν. Όσοι μιλούν από τους οικονομικούς φορείς για στήριξη του Καρναβαλιού πρέπει να το αποδεικνύουν έμπρακτα».

Η φετινή Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού 2026 Μαρίζα Φλωράτου εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά και τον ενθουσιασμό της για την επιλογή της στη θέση αυτή και τη μεγάλη ανυπομονησία της να αρχίσει η μεγάλη γιορτή της Πάτρας και να γνωρίσει τους ντόπιους και τους επισκέπτες. Η «Βασίλισσα» μαζί με τις ευχές της για καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και ειρήνη, ευχήθηκε ένα Καρναβάλι που να το χαρούμε όλοι ανέμελα, με ασφάλεια, ελευθερία, χωρίς βία και ουσίες, αφού εκεί δεν βρίσκονται η ευτυχία και η ουσία της διασκέδασης.

