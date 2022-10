Pastime Paradise: Το τραγούδι του Stevie Wonder που «εκλεψε» ο Coolio

O Αμερικανός ράπερ Coolio – που έφυγε από την ζωή πριν λίγες ημέρες – έγινε διάσημος το 1995, όταν ηχογράφησε το Gangsta's Paradise. Το τραγούδι κυκλοφόρησε ως soundtrack της ταινίας Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια τη Μισέλ Φάιφερ και ο Coolio κέρδισε Grammy Καλύτερης Σόλο Ραπ Ερμηνείας.

Ωστόσο, λίγοι γνώριζαν μέχρι πρόσφατα ότι Gangsta's Paradise είναι… κλεμμένο, και μάλιστα από τον Στίβι Γουόντερ.

Το «πρωτότυπο» είναι τραγούδι του 1976 με τίτλο Pastime Paradise. Αυτό το τραγούδι το πήρε ο Coolio, άλλαξε στίχους και τέμπο, το έκανε ραπ και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Everyone talks about "Gangsta's Paradise" by Coolio 🕊

But no one talks about who he sampled it from.



Stevie Wonder "Pastime Paradise" pic.twitter.com/yoqRhesfoE