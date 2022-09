Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο ράπερ Coolio: Είχε ηχογραφήσει το Gangsta's Paradise

Ο Αμερικανός ράπερ Coolio, γνωστός για το εμβληματικό τραγούδι Gangsta's Paradise, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 59 ετών. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο 59χρονος υπέστη ανακοπή.

Ο μάνατζέρ του Τζάρεζ Πόζι, ανακοίνωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι ο καλλιτέχνης βρέθηκε αναίσθητος στο πάτωμα του μπάνιου του σπιτιού ενός φίλου του στο Λος Άντζελες. Ο ράπερ πήγε στο μπάνιο, αλλά αργούσε να βγει με τον φίλο του να τον βρίσκει μετά από λίγο ξαπλωμένο στο πάτωμα χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο Coolio άρχισε να κάνει μουσική τη δεκαετία του 1980, αλλά εδραίωσε τη θέση του στην ιστορία του χιπ χοπ, όταν ηχογράφησε το Gangsta's Paradise το 1995.

Ο Coolio, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Artis Leon Ivey Jr. , εμφανίστηκε στη ραπ σκηνή του Λος Άντζελες στα τέλη της δεκαετίας του '80, αλλά η φήμη του εδραιώθηκε το 1995 όταν κυκλοφόρησε το Gangsta's Paradise ως soundtrack της ταινίας Dangerous Minds με πρωταγωνίστρια τη Μισέλ Φάιφερ.

Τη θλίψη του για το θάνατο του Coolio εξέφρασε στο Twitter ο ράπερ Ice Cube.

This is sad news. I witness first hand this man’s grind to the top of the industry. Rest In Peace @Coolio https://t.co/vCeyn08Vsi