Παρασκευή Κερασιώτη: «Αν ξαναγυρνούσα το χρόνο πίσω δεν θα αποχωρούσα από το Survivor»

Η Παρασκευή Κερασιώτη που γνωρίσαμε από τη συμμετοχή της στο GNTM πριν μερικά χρόνια και ξαναείδαμε φέτος στο Survivor είναι ένα παιδί που δεν φοβάται τη δουλειά και ξέρει να επιβιώνει. Και ακόμα δεν έχει καταλάβει ούτε η ίδια τι ήταν αυτό που την έκανε να αποχωρήσει από το Survivor.

Αυτό που ξέρει και το παραδέχεται γραπτώς κιόλας, τώρα που πέρασε λίγος καιρός, είναι ότι το έχει μετανιώσει και αν γυρνούσε πίσω τον χρόνο, δεν θα έφευγε.

«Ήρθε η ώρα να σας μιλήσω για αυτό το ταξίδι ,ένα πάρα πολύ όμορφο ταξίδι πολύ δύσκολο και μια εμπειρία που δεν θα την ξανά ζήσεις .

Στην ζωή μου δεν φοβάμαι να ρισκάρω όταν θέλω κάτι προσπαθώ γιατί αν δεν προσπαθήσεις λένε δεν θα μάθεις!

Είμαι ένα κορίτσι πολύ αληθινό ένα κορίτσι που προσπαθεί να επιβιώσει μόνο του δυστυχώς δεν γεννηθήκαμε όλοι από πλούσιους γονείς .Έχω στερηθεί πολλά στην ζωή μου έχω περάσει πολλές δυσκολίες και περνάω ακόμα ευχαριστώ πολύ όμως τους γονείς μου για τον άνθρωπο που με έχουν κάνει.

Να μην σας κουράζω πολύ όλα αυτά τα ξέρετε αποφάσισα λοιπόν να δηλώσω συμμετοχή στο παιχνίδι η ζωή μου έχει πολλά κοινά με το survivor ήθελα να ζήσω όλη αυτή την εμπειρία να πάρω πολλά μαθήματα και ο μεγαλύτερος μου στόχος να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ για να βοηθήσω την μαμά μου να την δω να ξανά χαμογελάει.

Αρχίζει λοιπόν αυτό το ταξίδι οι συνθήκες εκεί για εμένα δεν ήταν κάτι τα έχω περάσει τα έχω βιώσει δεν ξέρω τι αλλά κάτι μέσα μου δεν με άφηνε να συνεχίσω να το ζήσω να ολοκληρώσω το στόχο μου και έτσι αποχώρησα.

Αν ξαναγυρνούσα το χρόνο πίσω δεν θα αποχωρούσα στεναχωρήθηκα πολύ για αυτή μου την απόφαση όλα για κάποιο λόγο γίνονται έτσι δεν λένε;

Ο κόσμος με έκρινε πολύ χωρίς να με ξέρει χωρίς να ξέρει τη γίνετε στη ζωή μου πάντα θα κρίνει ο κόσμος το θέμα είναι να έχουμε εμείς καθαρή όμορφη ψυχή και να παλεύουμε κάθε μέρα για αυτά που θέλουμε.

Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου το @survivorgreece για αυτή την όμορφη εμπειρία είχα να δώσω πολλά ίσως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή και ευχαριστώ πολύ όλους εσάς που με αγαπάτε και με στηρίζετε»

