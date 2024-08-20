Απάτη με το πρόσωπο και τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα μέσω AI

Ιδιαίτερα εκνευρισμένος και με το δίκιο του, ο Γιώργος Νταλάρας με το που ενημερώθηκε πως κυκλοφορεί και καλά διαφήμιση με τον ίδιο να προτείνει στον κόσμο ιατρικό προϊόν, αμέσως κατέφυγε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος καταθέτοντας μήνυση κατ’ αγνώστων για απάτη.

Ο ίδιος με μια ανάρτηση προειδοποιεί και τον κόσμο για την απάτη προσπαθώντας να τους ενημερώσει για να τους προστατεύσει από τυχόν αγορές.

«Τις τελευταίες ημέρες -όπως έχει συμβεί δυστυχώς και στο παρελθόν- κυκλοφορεί ένα νέο, ΠΑΡΑΝΟΜΟ, κακοφτιαγμένο βίντεο με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Χρησιμοποιεί με δόλο την εικόνα μου και τις συχνότητες της φωνής μου για να παραπλανήσει τον κόσμο προτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στην αγορά ιατρικού προϊόντος.

Προφανώς πρόκειται για ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ που διώκεται ποινικά. Γι’ αυτό έχω υποβάλλει στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μήνυση – έγκληση κατά του άγνωστου δράστη, κατόχου των συγκεκριμένων προφίλ».

