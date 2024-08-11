Αιμίλιος Χειλάκης: Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό. Ακύρωσε παράστασή του

Με την παράσταση «Κατά φαντασίαν ασθενής» κάνει αυτό το καλοκαίρι περιοδεία ο Αιμίλιος Χειλάκης και σύμφωνα με το πρόγραμμα την Τρίτη 13 Αυγούστου θα εμφανιζόντουσαν στο Αρχαίο Θέατρο Δίον στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ολύμπου.

Ένα σοβαρό θέμα υγείας, όμως, της αγαπημένης του μητέρας αλλάζει τα πλάνα του ηθοποιού που πρέπει να βρίσκεται στην Αθήνα, καθώς η μητέρα του κρίθηκε αναγκαίο να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

