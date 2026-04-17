Σήμερα, Παρασκευή 17 Απριλίου στις 15.00, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βρίσκεται στην καρδιά της Ηπείρου, την Άρτα. Μαθαίνουμε ιστορίες για το θρυλικό γεφύρι της, γνωρίζουμε ένα μοντέλο με διεθνή αναγνώριση και καταγράφουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επαγγελματίες της πόλης. Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Η φράση «όλη μέρα το χτίζανε, το βράδυ γκρεμιζόταν» είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το θρυλικό Γεφύρι της Άρτας, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της χώρας. Κι όμως, πέρα από τον γνωστό θρύλο της θυσίας, λίγοι γνωρίζουν πως στην ιστορία της διατήρησής του, καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τρεις γυναίκες και ένας Αρτινός φωτογράφος και κινηματογραφιστής.

Ο δεύτερος ωραιότερος άντρας στον κόσμο είναι Έλληνας και βρίσκεται στην Άρτα. Η εκπομπή συναντά τον Νίκο Κολιογιάννη στην πόλη του και εμείς μαθαίνουμε περισσότερα για τον ίδιο και τη διεθνή καριέρα του.

Η καθημερινότητα αποτυπώνεται έντονα στη Λαϊκή Αγορά Άρτας. Ένας χώρος γεμάτος ζωή, με φωνές, μυρωδιές και χρώματα, αλλά… και πολλούς άδειους πάγκους. Έξω από τη λαϊκή, τα ατελείωτα τεχνικά έργα μοιάζουν να επαναλαμβάνουν τον αρχαίο μύθο για το γεφύρι της Άρτας.

