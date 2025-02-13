Σήμερα, Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» βγαίνει ταυτόχρονα live από Θεσσαλία και Κυκλάδες - στη Λάρισα με την Ευλαμπία Ρέβη και την Ανάφη, όπου ο Γιώργος Κουρδής παρακολουθεί όλες τις τελευταίες εξελίξεις.

Δείτε το trailer:

Γνωρίζουμε τα ξακουστά Αμπελάκια της Λάρισας, τον παραδοσιακό οικισμό με τα γραφικά αρχοντικά και την υπεραιωνόβια παράδοση στο συνεταιρίζεσθαι. Πού στεγαζόταν το… Οβάλ Γραφείο της εποχής της ακμής τους, και ποιο ήταν το μυστικό του μοναδικού πορφυρού χρώματος των βαμβακονημάτων;

Στο Δαμάσι συναντάμε τους ανθρώπους που 4 χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό, ο οποίος ισοπέδωσε εκατοντάδες κατοικίες και επιχειρήσεις, ζουν ακόμα σε κοντέιντερ. Εξήντα σπίτια – κουτιά στεγάζουν παιδιά, γονείς και παππούδες που δεν ξέρουν πότε θα φτιάξουν ξανά το σπιτικό τους. Μας μιλούν με πόνο, ενώ οι ειδικοί μας εξηγούν πώς οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις οδηγούν από αναβολή σε αναβολή τη στέγαση των σεισμοπαθών.

Η μουσική εξημερώνει. Αυτό υποστηρίζει ένας νεαρός κτηνοτρόφος στην Τερψιθέα Λάρισας που αρμέγει και φροντίζει τα ζώα μετά μουσικής. Μας παίρνει μαζί του στο κοπάδι αλλά και στον χώρο που έχει μετατρέψει σε στούντιο ηχογράφησης, για να παίζει… μπλουζ.

Μια δριστέλα στον Τύρναβο, μας γυρίζει πίσω στην προβιομηχανική εποχή. Με το νερό να τρέχει ορμητικά, κάθε είδος ρούχου και υφάσματος πλένεται φυσικά, σε ένα υποδειγματικό υδροτριβείο.

