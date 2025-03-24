Η πρωταγωνίστρια του «Mulholland Drive», Ναόμι Γουότς, αποκάλυψε ότι ο θρυλικός σκηνοθέτης, Ντέιβιντ Λιντς, παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, «επιθυμούσε να επιστρέψει» στα κινηματογραφικά πλατό.

Σε συνέντευξή της στους «Los Angeles Times», ανέφερε ότι τον περασμένο Νοέμβριο είχε την ευκαιρία να περάσει ένα απόγευμα με τον εμβληματικό δημιουργό. Μαζί τους ήταν και η Λόρα Ντερν, πρωταγωνίστρια των «Blue Velvet» και «Wild at Heart».

«Είχαμε ένα υπέροχο γεύμα στο σπίτι του. Ήξερα ότι δεν ήταν καλά, αλλά ήταν σε εξαιρετική διάθεση. Ήθελε να επιστρέψει, η Λόρα κι εγώ τον ενθαρρύναμε λέγοντας: 'Μπορείς να το κάνεις! Θα μπορούσες να δουλέψεις από το τροχόσπιτο'. Δεν είχε τελειώσει με τίποτα. Έβλεπα το δημιουργικό του πνεύμα ζωντανό» εξήγησε.

For Naomi Watts, back with a new movie and a book, resilience is her friend. Watts sat down with the Times to discuss #TheFriend, David Lynch, her book “Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause,” and more: https://t.co/qdiA11HYsF pic.twitter.com/20ZUcJMG7h — Los Angeles Times (@latimes) March 20, 2025

Ο Λιντς έφυγε από τη ζωή στις 16 Ιανουαρίου στα 78 του χρόνια. Τον περασμένο Αύγουστο είχε ανακοινώσει ότι διαγνώστηκε με εμφύσημα, ενώ δύο μήνες αργότερα παραδέχτηκε ότι οι δυσκολίες στην αναπνοή τον εμπόδιζαν να εργαστεί σε πλατό, σημειώνοντας:

«Με δυσκολία μπορώ να διασχίσω ένα δωμάτιο. Είναι σαν να περπατάς με μια πλαστική σακούλα γύρω από το κεφάλι σου».

Το τελευταίο του μεγάλου μήκους έργο, ήταν η σειρά «Twin Peaks: The Return» (2017), στην οποία πρωταγωνίστησαν τόσο η Γουότς όσο και η Ντερν, ενώ έκανε μια σύντομη εμφάνιση ως ο θρυλικός σκηνοθέτης Τζον Φορντ στην ταινία «The Fabelmans» (2022) του Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η Γουότς συνεργάστηκε για πρώτη φορά μαζί του στο δράμα του 2001 «Mulholland Drive», αφού ο σκηνοθέτης ξεχώρισε τη φωτογραφία της μέσα από μία στίβα με πορτραίτα ηθοποιών, σύμφωνα με τον Guardian. «Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσα να μοιραστώ [για τον Λιντς], αλλά θέλω να είμαι διακριτική λόγω της οικογένειάς του. Αλλά ήταν μια πραγματικά δυνατή γνωριμία που με γέμισε με πολλή αγάπη και ελπίδα», κατέληξε η Γουότς.

