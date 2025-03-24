Λευτέρης Πανταζής-Κόνι Μεταξά: Δείτε μπαμπά και κόρη να χορεύουν το «Imagine» (video)

Στο πλευρό της κόρης του, η οποία περνάει μια δύσκολη φάση στη ζωή της μετά τον χωρισμό της από τον πολίστα, Μάριο Καπότση, βρίσκεται ο Λευτέρης Πανταζής.
Αυτό φρόντισε να φανεί στο βίντεο που δημοσίευσε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με τον ίδιο και την Κόνι Μεταξά να χορεύουν το «Imagine» του Τζον Λένον.
Κατά τη διάρκεια, δε, των χορευτικών κινήσεων, ο δημοφιλής τραγουδιστής σχημάτισε με τα δάχτυλά του το σχήμα της καρδιάς. «Η συνέχεια της ζωής μας τα παιδιά μας... Παιδί μου, φεγγάρι μου, ζωή μου», έγραψε στην ανάρτησή του ο διάσημος αοιδός.
