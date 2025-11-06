Στα Γρεβενά βρίσκεται σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα». Από το studio, συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής του μήκους, συνεχίζει να κάνει περήφανους όλους τους Έλληνες - και ιδιαίτερα τους ανθρώπους του τόπου του, τα Γρεβενά. Εκεί όπου μεγάλωσε, έκανε τα πρώτα του άλματα και έβαλε τα θεμέλια για τη λαμπρή του πορεία. Η κάμερα της εκπομπής μας βρέθηκε στα Γρεβενά και συνάντησε τους ανθρώπους που τον γνώρισαν από παιδί, τους προπονητές, τους φίλους και όσους πίστεψαν σε αυτόν από τα πρώτα του βήματα. Μας μίλησαν με συγκίνηση για τον Μίλτο και τη διαδρομή που τον οδήγησε στην κορυφή του κόσμου.

Ο Κώστας Μπατσίλας είναι 28 ετών. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει επιλέξει να ζήσει στο μικρό ορεινό χωριό Αετιά της Βασιλίτσας στα Γρεβενά. Μοναδικοί κάτοικοι του χωριού; Εκείνος και οι γονείς του. Διατηρεί μάλιστα μια σπάνια φυλή μαύρων χοίρων που κληρονόμησε από τον παππού του. Αγαπά τον τόπο του και δεν θέλει να ζήσει πουθενά αλλού.

Ένα περιστατικό αδιανόητης φρίκης σημειώθηκε στη Σαμαρίνα αρχές Ιανουαρίου του 2024 με θύμα 5 άλογα, τα οποία δέχθηκαν πυροβολισμούς ενώ βρίσκονταν σε φάρμα. Ο ιδιοκτήτης της φάρμας, Νίκος Γκαμπέτας, περιγράφει τα όσα είδε μόλις έφτασε εκεί. Η ράτσα τους είναι σπάνια, αφήνονται ελεύθερα στα Βουνά της Πίνδου και επιστρέφουν μόνα τους, στη φάρμα, με τη δύση του ηλίου. Εκείνη την μέρα, έτυχε να βρίσκονται μέσα 5 άτυχα αλογάκια, εκ των 60 που φιλοξενούνται στη φάρμα, με αποτέλεσμα να εισέλθουν οι δράστες και να τους αφαιρέσουν τη ζωή. Οι έρευνες της αστυνομίας Γρεβενών βρίσκονται σε εξέλιξη, την ίδια ώρα που ο αριθμός των δραστών παραμένει άγνωστος, όπως και το τι οδήγησε στην αποτρόπαια πράξη. Η εκπομπή επισκέφθηκε τη φάρμα του ιδιοκτήτη με τα άλογα, ο οποίος ζητά να βρεθούν οι ένοχοι και να τιμωρηθούν.

Δείτε το trailer:

