Η πρώτη τηλεχειρουργική ρομποτική επέμβαση στην Ελλάδα – Ο γιατρός στην Κίνα, ο ασθενής στην Αθήνα

Ένα σπουδαίο ιατρικό επίτευγμα έγινε στην Ελλάδα καθώς για πρώτη φορά ασθενής στην Αθήνα χειρουργήθηκε από γιατρό που βρισκόταν περίπου 8.000 χιλιόμετρα, στην πόλη Γουχάν της Κίνας.

Αυτή την ιστορική πρωτιά πέτυχε ο καθηγητής Ιατρικής και διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας, Ευάγγελος Λιάτσικος, ο οποίος έκανε ρομποτική ριζική προστατεκτομή σε ασθενή στην Αθήνα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο γιατρός ανέφερε πως «πρόκειται για τεχνολογική εξέλιξη, το να είσαι κάπου τόσο μακριά και να στήνεσαι σε ένα δωμάτιο με τη γραβάτα σου και να χειρουργείς έναν άνθρωπο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, ωστόσο, υπήρχε ιατρική ομάδα υποστήριξης στην Αθήνα που «αν γινόταν κάτι έκτακτο, όπως ένας σεισμός σαν της Βενεζουέλας, θα μπορούσε να αναλάβει τον ασθενή».

Όπως είπε ο κ. Λιάτσικος «ο ασθενής ήταν πλήρως ενήμερος και πολύ ενθουσιασμένος επειδή πρωτοπόρησε».

«Το πιο συγκλονιστικό ήταν ότι δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση, σαν να ήμουν δίπλα του», είπε ο ίδιος, εξηγώντας πως «η σύζευξη γίνεται με αποκλειστικές δικτυακές γραμμές. Οι Κινέζοι έχουν εξασφαλίσει τη διαδρομή Κίνα-Φρανκφούρτη και εμείς από εκεί στην Αθήνα».

«Αυτά τα βλέπαμε κάποτε στις ταινίες. Η λογική της τηλεϊατρικής με ρομποτικά μηχανήματα είναι να μπορείς να εκπαιδεύσεις χειρουργούς χωρίς να ταξιδέψεις και να χειρουργείς από απόσταση. Και αυτό είναι μόνο η αρχή» πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.