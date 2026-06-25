Γιατί κατέρρευσε το γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Την Τρίτη προκλήθηκε δύο ώρες παράλυση σε όλο το γερμανικό σιδηροδρομικό δίκτυο λόγω δυσλειτουργίας στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας.

Η διακοπή επηρέασε τρένα μεγάλων αποστάσεων, τοπικά τρένα, τραμ, μετρό και προαστιακούς σε ολόκληρη τη Γερμανία, προκαλώντας χάος και μεγάλες καθυστερήσεις.

Παρά την αποκατάσταση του προβλήματος με το σύστημα έκτακτης ανάγκης, πολλοί επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν μένοντας εγκλωβισμένοι σε σταθμούς και τρένα, ενώ μοιράστηκαν κουπόνια για διαμονή σε ξενοδοχεία ή χρήση ταξί.

Tην Τρίτη, μια δυσλειτουργία στο ψηφιακό σύστημα ραδιοεπικοινωνίας προκάλεσε παράλυση στα τρένα σε όλη τη Γερμανία για περίπου δύο ώρες. Τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα.Τα προβλήματα στα γερμανικά τρένα δεν είναι κάτι νέο. Όσοι ταξιδεύουν ανά τη Γερμανία με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους πρέπει εκ προοιμίου να υπολογίζουν σε μεγάλες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων, σε προβλήματα λόγω έργων και άλλες έκτακτες συνθήκες.



Το βράδυ της Τρίτης όμως, αυτό που συνέβη, ήταν πραγματικά πρωτοφανές: κατέρρευσε το σύνολο του γερμανικού σιδηροδρομικού δικτύου για τουλάχιστον δύο ώρες, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος σε όλα τα τρένα μεγάλων αποστάσεων, σε τοπικά τρένα, τραμ, μετρό, προαστιακούς σε όλη τη χώρα.

Πηγή: Deutsche Welle

Αν και το πρόβλημα αποκαταστάθηκε σχετικά γρήγορα και η κυκλοφορία σταδιακά επανήλθε χάρη στην ενεργοποίηση του συστήματος έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η ταλαιπωρία για τους επιβάτες ήταν μεγάλη, παρά τα κουπόνια που μοιράστηκαν για διανυκτέρευση σε ξενοδοχεία ή για τη χρήση ταξί. Πολλοί παρέμειναν εγκλωβισμένοι σε γερμανικούς σιδηροδρομικούς σταθμούς ή μέσα σε ακινητοποιημένα τρένα, ενώ σε μεγάλους οδικούς κόμβους δημιουργήθηκαν ουρές.Μία αναβάθμιση προκάλεσε χάοςΚυρίως όμως εγείρονται σοβαρά ερωτήματα εκ νέου για την ανθεκτικότητα των κρίσιμων υποδομών στη Γερμανία, καθώς ένα και μόνο τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα επικοινωνίας, όπως έγινε γνωστό, αποδείχθηκε αρκετό για να παραλύσει το σύνολο του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Το ενδεχόμενο σαμποτάζ ή κυβερνοεπίθεσης αποκλείστηκε νωρίς, σύμφωνα με την ιστοσελίδα tagesschau.de.Αιτία της διακοπής ήταν η σοβαρή δυσλειτουργία του ψηφιακού συστήματος ραδιοεπικοινωνίας, μέσω του οποίου επικοινωνούν οι μηχανοδηγοί με τα κέντρα ελέγχου, μετά από μια προσπάθεια αναβάθμισης λογισμικού στο πλαίσιο προγραμματισμένης διαδικασίας. Με απόλυτη αποτυχία. Επειδή το σύστημα είναι κρίσιμο για την ασφάλεια των δρομολογίων, η λειτουργία των τρένων διακόπηκε προληπτικά έως ότου αποκατασταθεί η επικοινωνία με το σύστημα έκτακτης ανάγκης.Η σιδηροδρομική ασφάλεια, θέμα εθνικής ασφάλειαςΣύμφωνα με τους Γερμανικούς Σιδηροδρόμους, διακοπές και σφάλματα στο σύστημα επικοινωνίας συμβαίνουν κατά καιρούς. Ωστόσο, η έκταση των προβλημάτων αυτή τη φορά ήταν άνευ προηγουμένου. Ο υπουργός Μεταφορών της Γερμανίας, Πάτρικ Σνίντερ, ζήτησε πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. «Η Deutsche Bahn πρέπει να ρυθμίσει τα συστήματά της με τέτοιο τρόπο ώστε να μην συμβεί ξανά κάτι τέτοιο» δήλωσε ο Χριστιανοδημοκράτης υπουργός στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa).Ο ειδικός σε θέματα οικονομικής πολιτικής των Σοσιαλδημοκρατών (SPD), Άρμαντ Ζορν, δήλωσε στην tagesschau ότι το περιστατικό καταδεικνύει πόσο ευάλωτα είναι τα τμήματα των γερμανικών κρίσιμων υποδομών και ότι σιδηροδρομική κυκλοφορία αποτελεί επίσης ζήτημα εθνικής ασφάλειας. «Εάν μια τεχνική δυσλειτουργία μπορεί να διαταράξει την σιδηροδρομική κυκλοφορία σε μεγάλα τμήματα της Γερμανίας, τότε απαιτείται ταχεία και ολοκληρωμένη δράση».Ο υπουργός Μεταφορών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, Όλιβερ Κρίσερ (Πράσινοι), δήλωσε από την πλευρά του στο γερμανικό δίκτυο WDR ότι «εξαιτίας τεχνικής δυσλειτουργίας, όλα τα τρένα στη Γερμανία παρέμειναν σε ακινησία για δύο ώρες. Αυτό απλά δεν θα έπρεπε να συμβεί».Τι είναι το GSM-RΣύμφωνα με τη γερμανική ραδιοφωνία dlf, το υπάρχον σύστημα GSM-R θεωρείται αξιόπιστο, αλλά είναι ξεπερασμένο. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αρμόδιας Επιτροπής της γερμανικής βουλής, Τάρεκ αλ Βαζίρ (Πράσινοι), το GSM-R «είναι αυτό που θα ονομαζόταν σήμερα 2G, την ώρα που μεταβαίνουμε από το 5G στο 6G».Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, το GSM-R (Παγκόσμιο Σύστημα Κινητών Επικοινωνιών – Σιδηρόδρομος) είναι πάνω από 20 ετών, όμως εξακολουθεί να αποτελεί το πρότυπο σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Υπάρχει ένα διάδοχο σύστημα, το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμη λάβει έγκριση της ΕΕ.Πηγές: tagesschau.de, dlf, FR, DW

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.