Κέιτ Χάντσον: Ξανά στην Ελλάδα για διακοπές – Λατρεύει τη Σκιάθο και το δείχνει…

Στην Ελλάδα βρίσκεται ξανά η Κέιτ Χάντσον, η οποία τα τελευταία χρόνια δείχνει σταθερά την αγάπη της για τη χώρα μας και ειδικά για τη Σκιάθο.

Η διάσημη ηθοποιός του Χόλιγουντ απαθανατίστηκε κατά την άφιξή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», με την κάμερα της εκπομπής «Happy Day» να καταγράφει τις πρώτες στιγμές της στην Αθήνα. Χαλαρή, ευδιάθετη και χωρίς ίχνος μακιγιάζ, η Κέιτ Χάντσον εμφανίστηκε με καλοκαιρινό look.

Η παρουσία της στην Ελλάδα μόνο τυχαία δεν είναι. Η Κέιτ Χάντσον αγαπά τη χώρα μας και, όπως έχει αποδείξει πολλές φορές, επιστρέφει συχνά για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, επόμενος σταθμός της είναι η Σκιάθος, ένα νησί με το οποίο φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σχέση.

Δεν είναι, άλλωστε, η πρώτη φορά που επιλέγει τη Σκιάθο για τις διακοπές της. Και το περσινό καλοκαίρι η Χολιγουντιανή σταρ είχε βρεθεί στο νησί, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά της. Η Σκιάθος φαίνεται πως έχει γίνει ένας από τους αγαπημένους της ελληνικούς προορισμούς, με την ίδια να επιστρέφει ξανά και ξανά, μακριά από τα φώτα του Χόλιγουντ και κοντά στο ελληνικό καλοκαίρι που τόσο αγαπά.

«Γεια σας, είμαι καλά. Δεν θέλω να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα», είπε η διάσημη ηθοποιός, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη θετική της διάθεση απέναντι στη χώρα μας.

Η Κέιτ Χάντσον έχει συνδέσει τα καλοκαίρια της με την Ελλάδα, ενώ πολλές φορές έχει μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τις διακοπές της, δείχνοντας πόσο απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα και την ανεμελιά των ελληνικών νησιών.

Η Σκιάθος, με τις παραλίες της, το φαγητό της και τη διακριτικότητα που μπορεί να προσφέρει σε διεθνείς προσωπικότητες, φαίνεται πως έχει κερδίσει την Κέιτ Χάντσον. Και η φετινή της επιστροφή δείχνει ότι για την ηθοποιό η Ελλάδα δεν είναι ένας προορισμός που επισκέφθηκε μία φορά, αλλά ένα μέρος στο οποίο θέλει να γυρίζει.

Πηγή: skai.gr

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