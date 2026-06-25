Λίβανος και Ισραήλ διαψεύδουν τα περί μερικής απόσυρσης των IDF από τον νότιο Λίβανο

Ανώτεροι Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι διαψεύδουν αξιωματούχο του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος δήλωσε νωρίτερα ότι το Ισραήλ έχει αποσυρθεί από τμήμα του εδάφους που κατείχε στον νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ. Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι πλέον θα πρέπει να αναπτυχθούν εκεί οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου.

Ο αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν διευκρίνισε πόσο έδαφος εγκατέλειψε το Ισραήλ ούτε σε ποια ακριβώς περιοχή πραγματοποιήθηκε η αποχώρηση.

«Το Ισραήλ έχει ήδη κάνει ένα συγκεκριμένο βήμα, αποσύροντας τις δυνάμεις του από μέρος της ζώνης ασφαλείας. Πρόκειται για μια σημαντική ένδειξη καλής πίστης προς τη νόμιμη κυβέρνηση του Λιβάνου» δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου θα πρέπει τώρα να αναπτυχθούν στην περιοχή και να απομακρύνουν, με τρόπο που να μπορεί να επαληθευτεί, τα όπλα και τις υποδομές των τρομοκρατών. Το ίδιο μοντέλο θα εφαρμοστεί σε ολόκληρο τον νότιο Λίβανο, επιτρέποντας την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων οικογενειών, την ανοικοδόμηση του νότου και την αποκατάσταση της πλήρους κυριαρχίας του Λιβάνου», πρόσθεσε.

Διαψεύδουν Ισραήλ και Λίβανος

Ισραηλινοί και Λιβανέζοι αξιωματούχοι, ωστόσο, διέψευσαν την Πέμπτη ότι υπήρξε οποιαδήποτε ισραηλινή αποχώρηση από τα κατεχόμενα εδάφη του νότιου Λιβάνου.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος συζητούν μια πρόταση που υποστηρίζεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με την οποία οι ισραηλινές δυνάμεις θα παραχωρήσουν στον στρατό του Λιβάνου τον έλεγχο ορισμένων περιοχών του λιβανικού εδάφους που καταλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χεζμπολάχ. Η πρόταση αυτή θεωρείται πιθανό πρώτο βήμα για την αποκατάσταση του λιβανικού ελέγχου σε κατεχόμενες περιοχές.

Η λεγόμενη πρόταση της «πιλοτικής ζώνης» αποτελεί μέρος του τελευταίου γύρου ισραηλινο-λιβανικών συνομιλιών στην Ουάσιγκτον. Οι συνομιλίες συνεχίζονται, παρότι φαίνεται να επισκιάζονται από τις κινήσεις του Ιράν να καταστήσει τον Λίβανο κεντρικό ζήτημα στις δικές του επαφές με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ανώτερος αξιωματούχος του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας δήλωσε στο Reuters ότι η πολιτική του Ισραήλ είναι σαφής και ότι ο στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.

Ερωτηθείς σχετικά με τις δηλώσεις του Αμερικανού αξιωματούχου, ανώτερος αξιωματούχος του λιβανικού στρατού απάντησε ότι οι εξελίξεις επί του πεδίου τις τελευταίες ημέρες «δείχνουν το ακριβώς αντίθετο από μια υποχώρηση».

Ο ίδιος ανέφερε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να επιβάλλουν τον έλεγχο της ζώνης ασφαλείας, εμποδίζοντας οποιονδήποτε επιχειρεί να την προσεγγίσει, συμπεριλαμβανομένων μονάδων του λιβανικού στρατού.



Πηγή: skai.gr

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