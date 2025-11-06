Miss Piggy: H εμβληματική ντίβα των Muppets ετοιμάζεται για τη μεγάλη οθόνη

Οι βραβευμένες με Όσκαρ πρωταγωνίστριες, Τζένιφερ Λόρενς και Έμα Στόουν, θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με τον Κόουλ Εσκόλα για να φέρουν τη θρυλική Miss Piggy στη μεγάλη οθόνη. Η Disney, που έχει τα δικαιώματα των Muppets, έδωσε το πράσινο φως για το πρότζεκτ, το οποίο βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, όπως αναφέρει το «Variety».

Σημειώνεται ότι η Miss Piggy, η πληθωρική ντίβα των Muppets που δημιουργήθηκε από την Μπόνι Έρικσον και τον Φρανκ Οζ τη δεκαετία του '70, δεν έχει «πρωταγωνιστήσει» ποτέ σε δική της μεγάλου μήκους ταινία.

Η Λόρενς και η Στόουν θα αναλάβουν την παραγωγή, ενώ ο βραβευμένος με Tony καλλιτέχνης για το έργο του στο Μπρόντγουεϊ «Oh, Mary!», θα γράψει το σενάριο.

«Δεν ξέρω αν μπορώ να το ανακοινώσω, αλλά εγώ και η Έμα παράγουμε μία ταινία για τη Miss Piggy και ο Κόουλ γράφει το σενάριο», αποκάλυψε η Λόρενς στο podcast «Las Culturistas», που παρουσιάζουν οι Μπόουεν Γιανγκ (Bowen Yang) και Ματ Ρότζερς.

Όταν οι παρουσιαστές τη ρώτησαν αν θα συμπρωταγωνιστήσουν στην ταινία, εκείνη απάντησε: «Νομίζω πως ναι. Πρέπει... Είναι τρελό που δεν έχουμε κάνει ακόμα ταινία μαζί».

Επίσης, η σταρ μοιράστηκε ότι σκεφτόταν να δοκιμαστεί στο Μπρόντγουεϊ και στην παράσταση «Oh, Mary!» έχοντας τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Mary Todd Lincoln.

«Δεν νομίζω ότι θα ήμουν καλή (στο θέατρο)... χρειάζεται όλο το σώμα σου και τη φωνή σου», ανέφερε η Λόρενς, η οποία αυτή την περίοδο προωθεί τη νέα ταινία της «Die My Love», ένα ψυχολογικό δράμα όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

«Η μόνη φορά που ήθελα πραγματικά να κάνω θέατρο ήταν για το "Oh, Mary!". Μου είπαν: "Είναι οκτώ παραστάσεις την εβδομάδα και έξι εβδομάδες πρόβες". Κι εγώ τους ρώτησα: "Έχετε παιδικό σταθμό εκεί;". Απλώς δεν μπορούσε να λειτουργήσει», κατέληξε.

