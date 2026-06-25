Η Αμερικανική Ακαδημία καλεί 529 νέα μέλη στον κινηματογράφο

Η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών απηύθυνε προσκλήσεις σε 529 νέα μέλη. Με την κίνηση σχεδόν θα διπλασιαστεί ο αριθμός των μελών του σώματος που ψηφίζουν για τα Όσκαρ σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν. Μεταξύ των προσωπικοτήτων που προσκλήθηκαν είναι η υποψήφια για την ταινία «One Battle After Another» Τεϊάνα Τέιλορ, ο Τζος Ο'Κόνορ, η Τζένα Ορτέγκα, ο Τζέικομπ Ελόρντι και ο Σίμου Λιού.

Εάν όλοι αποδεχτούν την πρόσκληση ο συνολικός αριθμός μελών της Ακαδημίας Κινηματογράφου θα φτάσει τα 11.319, με 10.338 με δικαίωμα ψήφου.

Θα είναι μια σημαντική επέκταση από το 2016, όταν η Ακαδημία αριθμούσε περίπου 6.000 μέλη. Ο οργανισμός έχει επιδιώξει ενεργά να διαφοροποιήσει τη σύνθεσή του τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά τη διαμάχη #OscarsSoWhite του 2015, όταν και οι 20 υποψήφιοι για υποκριτική ήταν λευκοί και τα μέλη του ήταν σε ποσοστό 75% άνδρες και 92% λευκοί.

Μετά την εισαγωγή των φετινών μελών, η σύνθεση της Ακαδημίας είναι σε ποσοστό 64% άνδρες και 75% λευκοί. Η Ακαδημία σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η επιλογή μελών βασίζεται σε επαγγελματικά προσόντα, με τη συνεχή δέσμευση για εκπροσώπηση, συμπερίληψη και ισότητα να παραμένει προτεραιότητα».

Πηγή: skai.gr

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