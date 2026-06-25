Ο κύκλος του Τόμας Σατοράνσκι στην Μπαρτσελόνα έκλεισε μετά την απώλεια του πρωταθλήματος στους τελικούς απέναντι στη Βαλένθια.

«Νόμιζα ότι θα είχαμε ένα πρότζεκτ για πολλά χρόνια, ότι ο Μίροτιτς και ο Σάρας θα ήταν εδώ για πολλά ακόμη χρόνια. Αυτή ήταν μια από τις ιδέες, ότι θα γινόμασταν ανταγωνιστικοί, αλλά δεν συνέβη. Πρέπει να το δούμε αυτό, γιατί συχνά ξεχνιέται. Με την αποχώρηση του Σάρας, τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ. Δεν το περίμενα καθόλου. Όταν έφτασε ο Τσάβι Πασκουάλ, αρχίσαμε να παίζουμε καλύτερα, αλλά αφήσαμε έναν από τους καλύτερους παίκτες μας να φύγει», τόνισε ο Τσέχος γκαρντ.

Συνεχίζοντας τα παράπονα για το γεγονός ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές πέραν του ίδιου στη θέση «1» είπε: «Ήρθε ένα σημείο που η μέση μου δεν άντεχε άλλο. Είναι ο χειρότερος τραυματισμός στην μέση που είχα ποτέ και ήρθε τη χειρότερη δυνατή στιγμή. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν διαχειρίστηκαν τους χρόνους συμμετοχής μου πολύ καλά».

Όσο για την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα; «Θέλω να πιστεύω ότι δεν μετριούνται όλα με νίκες, παρόλο που έτσι είναι τα πράγματα στην Μπάρτσα. Ξέρω ότι τα έδωσα όλα και φεύγω κάπως ήρεμος, αλλά θα θυμάμαι πάντα ότι η κατάκτηση μόνο ενός τίτλου είναι καταστροφή».

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