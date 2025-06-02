Ένα τεράστιο είδωλο της ροκ άφησε άναυδους τους θαυμαστές του, αφού έκανε μια πολύ περίεργη εμφάνιση στη σκηνή σε συναυλία του στο Λονδίνο.

Ο λόγος για τον 78χρονο Iggy Pop, ο οποίος «πετάχτηκε» μέσα από ένα φέρετρο μπροστά στα πλήθη στο Alexandra Palace του Λονδίνου μετά από μια συναυλία.

Όσοι βρίσκονταν στο κοινό της συναυλίας «Lust For Life» του καλλιτέχνη σοκαρίστηκαν ακόμη περισσότερο όταν εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα μέσα στο φέρετρο. Στη συνέχεια τον απομάκρυναν με τροχήλατο, ενώ το πλήθος ζητωκραύγαζε και αργότερα μοιράστηκε το κλιπ στον λογαριασμό του στο X.

Ο καλλιτέχνης έγραψε στην ανάρτησή του: «Το Λονδίνο ήταν μια χαρά! Το πώς βγαίνεις είναι εξίσου σημαντικό με το πώς μπαίνεις…».

London was a hoot! How you exit is equally important to how you enter. pic.twitter.com/CA5Hz4Cugj — Iggy Pop (@IggyPop) May 31, 2025

Ο Iggy, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι James Osterberg Jr, είναι συνηθισμένο να εμφανίζεται στις συναυλίες του χωρίς μπλούζα, ενώ η σκηνική του παρουσία πάντα είναι συγκλονιστική. Ο Iggy φάνηκε να είναι σε καλή διάθεση, κάτι που απέχει πολύ από μια προηγούμενη συναυλία -στο Venoge Festival- όπου ο τραγουδιστής έβρισε το κοινό του.

.@IggyPop and his brilliant band in MANCHESTER. SO BEAUTIFUL. He looked right at me, and I told him I LOVE YOU, IGGY. 💜 pic.twitter.com/PfK2SsoaNC — 🚀 BretsTypeWriter 📚 (@BretsTypeWriter) June 1, 2025

Το 2020, ο Iggy έλαβε βραβείο από τα Grammys για την εντυπωσιακή καριέρα του. Αν και αρχικά ο καλλιτέχνης ήταν απρόθυμος να δεχτεί την τιμή και είπε πως «μισούσε» την Ακαδημία…



