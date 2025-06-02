«The Floor»: Ολοκλήρωθηκε ο 1ος κύκλος επεισοδίων - Το νέο συναρπαστικό τηλεπαιχνίδι-show του ΣΚΑΪ έρχεται τη νέα σεζόν

Το «The Floor», το πιο φανταστικό και... υψηλών ταχυτήτων τηλεπαιχνίδι-show παγκοσμίως, που αποτελεί την μεταφορά του ομότιτλου format των Talpa Studios, έρχεται τη νέα σεζόν, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στον ΣΚΑΪ!

Ο Γιώργος Λιανός, ένας από τους πιο αγαπημένους παρουσιαστές της ελληνικής τηλεόρασης, έρχεται με αστείρευτο χιούμορ, ενέργεια και παιχνιδιάρικη διάθεση. Σε μία εντυπωσιακή αρένα, στην Ολλανδία, υποδέχεται 100 παίκτες – ηλικίας 19-69 χρονών, ανθρώπους της διπλανής πόρτας – και δίνει το σύνθημα για τις πιο απολαυστικές και, ταυτόχρονα, δυναμικές μονομαχίες γνώσεων.

Τι είναι το «The Floor»; Ξεκινάει ως quiz game και καταλήγει σε στρατηγικό mind game. Οι 100 παίκτες, όπου ο καθένας αντιπροσωπεύει ένα πεδίο γνώσης, παίρνουν θέση. Κάθε παίκτης και μία πρόκληση, όλοι όμως με τον ίδιο στόχο: Να σκεφτούν στρατηγικά και να κατακτήσουν όσο περισσότερο χώρο γίνεται πάνω στο «The Floor», διεκδικώντας μέχρι 70.000 ευρώ!

Τα γυρίσματα του πρώτου κύκλου πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο υπερσύγχρονο Media Park και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις των Talpa Studios στην Ολλανδία. Εκεί, οι συντελεστές υποδέχθηκαν την ελληνική αποστολή με ιδιαίτερη αγάπη, θέρμη και ενθουσιασμό. Μάλιστα, είχαν στολίσει τις εγκαταστάσεις με ελληνικές σημαίες και είχαν τοποθετήσει σημάνσεις στα ελληνικά, για να νιώσουν όλοι πιο οικεία. Γεγονός που δεν άργησε να συμβεί!

Ο Γιώργος Λιανός, μέλη της ελληνικής παραγωγής και φυσικά οι παίκτες απήλαυσαν στο έπακρο το νέο τηλεπαιχνίδι-show και την πρωτόγνωρη εμπειρία που έζησαν σαν να είναι... «πενθήμερη εκδρομή», που θα θυμούνται για καιρό. Τα συναισθήματα της χαράς και του ενθουσιασμού δεν κατέκλυσαν μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους Ολλανδούς συντελεστές που κατέταξαν την αποστολή μας σε μία από τις καλύτερες που έχουν περάσει.

Τα γυρίσματα του πρώτου κύκλου επεισοδίων ολοκληρώθηκαν, αλλά αυτό δεν είναι το τέλος. Σύντομα, ξεκινούν οι προετοιμασίες για τον επόμενο!

Πηγή: skai.gr

