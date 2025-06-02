Ρία Ελληνίδου: Χόρεψε τσιφτετέλι και το video έγινε «viral» - Είναι καλή…

Η Ρία Ελληνίδου «ανέβασε» ένα βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να χορεύει τσιφτετέλι. Η τραγουδίστρια βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο και δείχνει να το απολαμβάνει. Χαμογελάει απέναντι από την κάμερα και λικνίζεται στους ρυθμούς της μουσικής. Οι διαδικτυακοί φίλοι της, την αποθεώνουν και της ζητούν να συνεχίσει με ανάλογες αναρτήσεις στο μέλλον.

Η Ρία Ελληνίδου δημοσίευσε το βίντεο με το τσιφτετέλι την Κυριακή 1η Ιουνίου, στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok. «Ναιιιι έχω ρεπό!!!», έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Τι βλέπουν τα καημένα τα σκυλάκια μου».

Το βίντεο με το τσιφτετέλι συνεχίζει να... «ταξιδεύει» στα social media, με τη Ρία Ελληνίδου να βρίσκεται ήδη σε άκρως καλοκαιρινή διάθεση.

Πηγή: skai.gr

