Η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) απέδειξε για άλλη μια φορά τον τίτλο της ως «βασίλισσα των Χριστουγέννων», καθώς το θρυλικό "All I Want for Christmas Is You", επέστρεψε νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά στο Billboard Hot 100.

Το διάσημο τραγούδι βρέθηκε στην 31η θέση στο chart της 15ης Νοεμβρίου, καθώς κατέγραψε έντονη δραστηριότητα ήδη από το Halloween, ενώ η περίοδος μέτρησης ξεκίνησε στις 31 Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 6 Νοεμβρίου, ο «ύμνος» των Χριστουγέννων κατέγραψε στις ΗΠΑ, 9,9 εκατομμύρια streams, 942.000 ραδιοφωνικές μεταδόσεις και περίπου 1.000 πωλήσεις, σύμφωνα με τη Luminate.

Μάλιστα, για κάποιο διάστημα είχε μπει στο Top 10 μαζί με το "Thriller" του Μάικλ Τζάκσον (Michael Jackson), το απόλυτο Halloween κομμάτι.

Όπως ανέφερε ο Andrew Unterberger του Billboard, η φετινή πρόωρη επιστροφή του All I Want for Christmas Is You μαζί με το Thriller το ίδιο διάστημα, συνδέεται με τα μειωμένα streams για τις τρέχουσες επιτυχίες και με το νέο κανόνα του Hot 100 που «απομακρύνει» πιο γρήγορα τα τραγούδια που παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα charts, βοηθώντας έτσι να δημιουργηθεί χώρος για τα Χριστουγεννιάτικα κλασικά κομμάτια.

Το εμβληματικό τραγούδι αν και κυκλοφόρησε το 1994 χρειάστηκαν να περάσουν 23 χρόνια για να μπει για πρώτη φορά στο Top 10 ενώ κατέκτησε την κορυφή, τον Δεκέμβριο του 2019. Έκτοτε, κυριαρχεί σε κάθε εορταστική περίοδο. Έχει παραμείνει στην κορυφή συνολικά 18 εβδομάδες, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση στη λίστα με την μεγαλύτερη παραμονή στην ιστορία του Billboard Hot 100. Επιπλέον είναι η 19η νούμερο ένα επιτυχία της Μαράια Κάρεϊ ενώ κατέχει την πρώτη θέση της λίστας των «Greatest of All Time Holiday Songs».

Πηγή: skai.gr

