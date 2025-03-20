Μαίρη Συνατσάκη: Η γυναίκα ούτε αναγκαστικά στην κουζίνα ούτε έξω να παλεύει για καριέρα

Θέση στη «διαμάχη» Αντελίνας Βαρθακούρη - Σίσσυς Χρηστίδου πήρε η Μαίρη Συναντσάκη με μία «σολομώντεια» άποψη.

«Είναι προβληματικό το θέσφατο "η γυναίκα είναι για το σπίτι" αλλά είναι αντίστοιχα προβληματικό να κρίνεις εκείνη που θέλει να κάτσει σπίτι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει ακριβώς με τις δύο κυρίες και τη δήλωση... Νομίζω ότι πήρε το αυτί μου ότι και η Σίσσυ κάπως ανάκαλεσε, το εξήγησε.

Η παντιέρα του είμαι χειραφετημένη, ελεύθερη, ανεξάρτητη δεν πρέπει να γίνει ένα στεγανό για τη γυναίκα. Απλά πρέπει να μας επιτραπεί να είμαστε αυτό που θέλουμε να είμαστε.

Ούτε αναγκαστικά στο σπίτι και στην κουζίνα ούτε αναγκαστικά εκεί έξω να παλεύεις για μια καριέρα που μπορεί να μην θέλεις. Για μένα αυτό είναι ο φεμινισμός, στηρίζω την απόφασή σου όποια και αν είναι αυτή» ανέφερε.

Ρωτήθηκε όμως και για την Αθηνά Οικονομάκου και την κριτική που της ασκείται στα social.

«Είναι θαυμαστή η στάση της γιατί ει΄ναι πηγαία, είναι ειλικρινής, δεν είναι αντιδραστική. Την παρακολουθώ και την παρατηρώ και αυτό το κομμάτι της το θαυμάζω, δεν απολογείται για κάτι και αυτό ει΄ναι πολύ ωραίο γιατί δεν έχει να απολογηθεί για κάτι» ανέφερε.

