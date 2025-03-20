Κρίση φαίνεται πως περνάει ο γάμος της Έλενας Παπαρίζου και του Ανδρέα Καψάλη καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Espresso», το ζευγάρι δεν μένει πια μαζί και δεν αποκλείεται το σενάριο του οριστικού χωρισμού.

Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου το 2015, έκανε αρκετές προσπάθειες, ώστε να ξεπεραστούν όλα τα προβλήματα που γέμιζαν με σύννεφα τη σχέση του, όμως δεν τα κατάφερε, αναφέρει το δημοσίευμα.

Πριν πάρουν χωριστούς δρόμους, έμεναν για αρκετό καιρό κάτω από την ίδια στέγη, χωρίς, όμως, να είναι ζευγάρι. Οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, αλλά και η ελπίδα πως κάτι μπορεί να άλλαζε, τους έκανε να ζουν στο ίδιο σπίτι για έναν χρόνο περίπου… χωρισμένοι. Ωστόσο, το ζευγάρι δεν τα κατάφερε.

Έτσι, η Έλενα Παπαρίζου έφυγε από το σπίτι. Μάλιστα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια, τον περασμένο Δεκέμβριο έκανε γιορτές στην Κύπρο, σε νυχτερινό μαγαζί της Λεμεσού, όπου τραγουδούσε με τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, με τον σύζυγό της να κάνει Πρωτοχρονιά στην Αθήνα.

Η πρώτη κρίση του ζευγαριού άρχισε τρία χρόνια μετά τον γάμο του. Η Έλενα Παπαρίζου και ο Ανδρέας Καψάλης φέτος θα έκλειναν δέκα χρόνια παντρεμένοι. «Αυτό που με φοβίζει πολύ στον γάμο είναι το να φθαρεί. Είναι δύσκολος ο γάμος, πρέπει να αγωνίζεσαι κάθε μέρα για τον γάμο σου, δεν είναι εύκολο πράγμα», είχε δηλώσει η τραγουδίστρια.

Πριν από περίπου ένα μήνα είχε κυκλοφορήσει ακόμη ένα δημοσίευμα για την κρίση στον γάμο του ζευγαριού, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αποκαλύπτει τότε: «Αυτό που έμαθα εγώ από δικούς της ανθρώπους είναι ότι η Έλενα Παπαρίζου είναι ένας άνθρωπος που δε μιλάει για τα προσωπικά της, δεν θέλει να δίνει τροφή, δεν θέλει να γίνονται σχόλια. Ωστόσο, άνθρωπος που την ξέρει καλά, μου είπε ότι όντως περνάει μία κρίση ο γάμος της κι αυτή τη στιγμή δεν είναι μαζί στο σπίτι. Ωστόσο, αυτοί που τους ξέρουν και τους αγαπούν, θέλουν να πιστεύουν ότι είναι μία κρίση που θα ξεπεραστεί. Κι αυτό ελπίζουμε κι εμείς γιατί είναι ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι που ποτέ δεν έχει απασχολήσει τα Μέσα, που ποτέ δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα».

