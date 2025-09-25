Και σήμερα, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στις 14.40, η δημοσιογραφική ομάδα της εκπομπής βρίσκεται για 2η μέρα στην Κομοτηνή. Από το studio συντονίζει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Θλίψη στην τοπική κοινωνία σκόρπισε ο πνιγμός ενός 11χρονου κοριτσιού τον Αύγουστο στην παραλία του Ίμερου Ροδόπης. Η τραγωδία βύθισε στο πένθος μια οικογένεια, αλλά ταυτόχρονα έφερε στο προσκήνιο κρίσιμα ερωτήματα για την ετοιμότητα των μηχανισμών ασφαλείας. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ασθενοφόρο που κλήθηκε να τη μεταφέρει στο νοσοκομείο της Κομοτηνής, παρουσίασε βλάβη και περαστικοί σταμάτησαν για το σπρώξουν ώστε να κινηθεί ξανά.

Η Οργάνη είναι χωριό της Ροδόπης και μια από τις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδας. Η καθημερινότητα είναι ένας συνεχής αγώνας επιβίωσης - από τη μετανάστευση και το χαμηλό εισόδημα μέχρι την έλλειψη υποδομών, οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να κρατήσουν τον τόπο τους ζωντανό.

Στην Κομοτηνή, μια κομμώτρια βάζει φωτιά στο TikTok. Με αστείρευτη ενέργεια, η Έλενα Τριανταφυλλίδου μετατρέπει κάθε χτένισμα σε viral επιτυχία. Για την Έλενα, η ομορφιά δεν είναι μόνο μόδα, αλλά και ένας τρόπος να φτιάχνεις τη μέρα σου.

