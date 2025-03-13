Γιάννης Σαββιδάκης: Γιατί δεν συνέχισε ως ηθοποιός με το «Της Ελλάδος τα παιδιά» και πόσα χρήματα έβγαλε από το YFSF;

O Γιάννης Σαββιδάκης κατάφερε να ξεχωρίσει και στα δύο αλλά και στις μιμήσεις αφού συμμετείχε και σε έναν από τους κύκλους του αγαπημένου Your Face Sounds Familiar το οποίο και κέρδισε! Καλεσμένος στην εκπομπή Στούντιο 4 μίλησε για την απόφασή του να μη συνεχίσει ως ηθοποιός με το άκρως πετυχημένο σήριαλ «Της Ελλάδος τα παιδιά» που σάρωνε τότε στον Ant1.

«Είχα πολλές προτάσεις μετά της «Ελλάδος τα παιδιά». Θα έμπλεκαν πολύ περισσότερο τα πράγματα αν συνέχιζα να κάνω τον ηθοποιό. Αυτό που έκανα όμως ήταν τόσο φωτεινό που δεν ήθελα να το σκοτεινιάσω με άλλα πράγματα ή να του μπερδέψω την λάμψη με άλλες λάμψεις. Ήθελα να είναι μονοχρωμία, μονολιθικό» είπε αρχικά ο τραγουδιστής και συνέχισε:

«Έχω καταλάβει ότι πολλές φορές η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός του κόσμου, βασίζεται περισσότερο στα όχι που θα πεις παρά στα ναι. Δηλαδή δεν έχω αναλωθεί, δεν έχω φαγωθεί, δεν έχω επαναληφθεί με αποτέλεσμα να μπορώ να κάνω πάρα πολλά πράγματα.

Όπως έκανα στο YFSF που δεν το περίμενε κανείς ότι θα πάω. Πήγα όμως, έκανα αυτό που έκανα, κέρδισα και έφυγα. Τα όχι τα λες γιατί δεν σε καλύπτει κάτι, δεν το κάνεις για κάποιον άλλο λόγο. Είναι ενστικτώδες αυτό, δεν μπορώ να πω τίποτα».

Ενώ αποκάλυψε πως δέχτηκε και απέρριψε πρόταση και για το Your Face Sounds Familiar All Star και δεν είχε να κάνει με τα χρήματα:

«Πάντως έκανα αυτό στο YFSF και κέρδισα, μετά ήταν ένα άλλο YFSF All Star στο οποίο δεν ήθελα να πάω αν και δέχθηκα πρόταση. Λεφτά έχει το Survivor. Το YFSF ήταν φιλανθρωπικό και εμείς παίρναμε έναν μισθό. Δεν πήραμε χρήματα από αυτό».

Ενώ αποκάλυψε πόσο συγκινείται όταν του λένε πως νανουρίζουν τα παιδιά τους με το "Μη σας λέω μη μιλάτε το κορίτσι μου κοιμάται" και αποκάλυψε το παρασκήνιο πίσω από την έμπνευσή του αυτή.

