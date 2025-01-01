H Νατάσα Θεοδωρίδου και η Αναστασία έχουν δέσει πολύ οι δυο τους με τη συνεργασία τους. Η Νατάσα Θεοδωρίδου βλέπει τη νεαρή τραγουδίστρια σαν τις κόρες της και οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια καταπληκτική σχέση όλο αυτό τον καιρό.

Και χθες, όπως ήταν φυσικό, έκαναν αλλαγή χρόνου μαζί στην πίστα. Όταν επέστρεψαν στο καμαρίνι της Νατάσας, όλοι μαζί, η τραγουδίστρια θέλησε να το γιορτάσει και με ένα κομμάτι από την ποντιακή καταγωγή της. Έτσι έβαλαν να παίζει το "Αδά σον κόσμον αγαπώ ενάν θεόν και 'σένα", ένα ποντιακό τραγούδι που έχουμε ακούσει να λέει και ο Νίκος Κουρκούλης και το ρίξαν στον χορό. Μέσα στο καμαρίνι της Νατάσας, πολλοί από τους συνεργάτες τους και πάνω στο τραπέζι η βασιλόπιτα στο κουτί της -η Νατάσα πάντα φροντίζει να φέρνει ότι χρειάζεται- για να την κόψουν όλοι μαζί για το καλό.

«Καλή μας χρονιά παιδιά ..υγεία και φως … Να ζήσει ο Πόντος» έγραψε η Θεοδωρίδου δείχνοντάς μας το γλέντι τους.

